Przebojowa, pewna siebie, bezpruderyjna i ekstrawagancka te określenia, które na pozór idealnie pasują do Lady Gagi. Przez wiele lat udawało jej się utrzymać ten wizerunek. Jak się jednak okazało, życie prywatne i doświadczenia z przeszłości popularnej piosenkarki nie przypominają bajkowego scenariusza.

Szczere wyznanie Lady Gagi. Piosenkarka opowiedziała o problemach psychicznych

Problemy piosenkarki zaczęły się już w dzieciństwie. Pomimo tego, że w szkole była dręczona psychicznie i fizycznie przez rówieśników, nikomu nie odważyła się o tym powiedzieć. Jednak najgorszym wydarzeniem w życiu Lady Gagi był gwałt, którego doświadczyła, mając zaledwie 17 lat. Gwiazda wyznała, że skrzywdził ją ktoś, kogo znała.

Przez kilka dni leżałam na kanapie i płakałam. Mówiłam, że moje życie się skończyło. Straciłam nadzieję. Co ja mam teraz zrobić?! W końcu babcia powiedziała: Pozwolę ci płakać jeszcze przez kilka godzin, potem masz wstać, wziąć się w garść, wrócić do Nowego Jorku i skopać im tyłki - wyznała.

Trauma po napaści seksualnej pozostała na długo. Lady Gaga przyznała, że stwierdzono u niej zespół stresu pourazowego, który nałożył się na dotychczasowe problemy psychiczne. Coraz częściej miewała ataki paniki, podczas których zaczynało boleć ją całe ciało.

Sztywnieję, bo się boję. To tak, jakbym była przedmiotem, nie człowiekiem - zdradziła.

Przez wiele lat lekarze nie byli w stanie dokładnie zdiagnozować pojawiającego się bólu. W końcu stwierdzono, że jest to mało znana choroba reumatyczna. Najczęściej rozwijająca się u osób, które w młodym wieku doświadczały traumy, na przykład były nękane lub bite.

Lady Gaga miała myśli samobójcze

Podczas wywiadu dla stacji CBS dziennikarz zapytał wokalistkę, czy kiedykolwiek miewała myśli samobójcze. Gwiazda szczerze przyznała, że wielokrotnie o tym myślała. Na szczęście miała wokół siebie przyjaciół, którzy pomogli jej w trudnych chwilach.

Codziennie miałam takie myśli. Mój przyjaciel Elton John zawsze do mnie dzwonił, gdy miałam depresję. A to zwykle oznacza, że nie odbieram telefonów, bo chcę być sama. On wtedy przysyłał wiadomość, że myśli o mnie - wspomniała wokalistka.

Gwiazda wyznała również, że ostatnio czuje się znacznie lepiej. Nagarnie nowej płyty, pozwoliło jej wyrzucić z siebie dużo negatywnych emocji. Bardzo dobre rezultaty przynosi również terapia dialektyczno-behawioralna, która zalecana jest ludziom z tendencjami samobójczymi i depresją. W 2012 roku piosenkarka założyła fundację Born This Way, której głównym celem jest pomoc osobom cierpiącym na choroby psychiczne.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.