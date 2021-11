Więcej o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Agnieszka Kaczorowska niedawno pokazała, jak wygląda jej zestaw ćwiczeń, które wykonuje w domowym zaciszu. Zażartowała, że ma dwie trenerki personalne, co oczywiście odnosiło się do jej córek, które zapewne nie dają aktorce bezczynnie siedzieć. Zresztą młodsza z nich uczestniczy z matką w niektórych ćwiczeniach. Jak zatem wygląda ciało Agnieszki Kaczorowskiej po ciąży?

Agnieszka Kaczorowska pokazała brzuch po ciąży

Agnieszka Kaczorowska jest mamą dwóch dziewczynek - Emilii, która ma blisko 2,5 roku oraz Gabrysi, która urodziła się w lipcu tego roku. Tancerka zarówno pierwszą, jak i drugą ciążę relacjonowała w mediach społecznościowych, a nawet założyła kanał na YouTubie, gdzie z ekspertami i specjalistami poruszała kwestie związane z ciążą i macierzyństwem, by być może pomóc jakiejś kobiecie.

Tym razem na instagramowym profilu poruszyła temat powrotu do formy sprzed ciąży. Popularne osoby często są pytane o to, jak udało im się zrzucić kilogramy po ciąży i wysmuklić sylwetkę. Agnieszka Kaczorowska w odpowiedzi na takie pytania dodała wpis, w którym wyjaśnia, że właściwie nie jest to dla niej aż tak istotna kwestia. Słusznie zwróciła uwagę, że każda kobieta jest inna, a jej ciało inaczej reaguje, więc nie ma co się sugerować, ile komu zajmuje powrót do sylwetki sprzed ciąży.

Może Was zaskoczę, ale moim zdaniem nie warto o tym za wiele myśleć. Jest wiele czynników, które mają wpływ na nasze ciało. Również na to jak ono się regeneruje po ciąży. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy się nie porównywały - ani do innych kobiet ani do siebie z przeszłości - napisała.

Przyznała, że najważniejsze dla niej, to zaakceptować siebie, a według niej akceptacja nie oznacza braku dbałości o siebie, a jest podstawą zmiany. We wpisie, który opatrzyła zdjęciem, na którym odsłania brzuch wyznała również, że nie uważa, żeby jej ciało było idealne.

Czy moje ciało jest idealne? Jasne, że nie. Jest jednak wyjątkowe, bo jest MOJE. Oczywiście, że po brzuszku widać, że jest pod dwóch ciążach, aczkolwiek kocham go BARDZO za wszystko, co przeszedł i na razie nie męczę go specjalnymi ćwiczeniami. Możliwe, że przyjdzie na taki trening odpowiedni czas… jeszcze nie teraz? Na razie trenuję tak, jak pokazałam Wam na wczorajszym filmiku, czyli po prostu będąc mamą w codziennych czynnościach. I co super ważne - każdego dnia jestem wdzięczna za to że moje ciało jest sprawne, zdrowe, dało 2 nowe życia i pięknie się ze mną komunikuje - wyjaśniła.

