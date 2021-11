Więcej na temat gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Izabella Łukomska-Pyżalska jest inspiracją dla wielu kobiet. Dbałość o dużą rodzinę potrafi połączyć z karierą zawodową. Nic więc dziwnego, że jej konto w sieci obserwują tysiące osób.

Izabella Łukomska-Pyżalska uprawia pole dance i aerial silk

Izabella Łukomska-Pyżalska obchodzi właśnie 44 urodziny. Urodzona 22 listopada bizneswomen, modelka i działaczka piłkarska z tej okazji zamieściła w sieci post, który przedstawia ją na tle zachodu słońca. Podpis jest bardzo lakoniczny.

Mam 44 lata, sześcioro dzieci i czuję się mega sexy! - napiała Izabella Łukomska-Pyżalska

Fani pytają w komentarzach, co robi, że tak świetnie wygląda. A wystarczy spojrzeć na wcześniejsze posty. Milionerka świetnie radzi sobie z godzeniem kilku ról. Robi karierę w biznesie i sprawdza się doskonale jako matka sześciorga dzieci. Izabella Łukomska-Pyżalska dba też o swoją sylwetkę. Uwielbia sport i aktywność. Stara się zaplanować dużo ruchu w ciągu tygodnia. Ostatnio pochwaliła się w sieci, że uprawia taniec na rurze. Oglądając jej zdjęcia z sali ćwiczeń, można pozazdrościć sprawności.

Milionerka nie stroni od sprawdzania się w zupełnie nowych aktywnościach fizycznych. Oprócz pole dance uprawia również aerial silk. Co to takiego? To akrobatyczny taniec wykonywany w powietrzu przy pomocy specjalnych szarf zawieszonych na wysokości około 12-16 metrów. Dla Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej żadnym problemem nie jest zrobienie szpagatu w powietrzu metr nad ziemią.