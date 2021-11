Więcej o Ekipie Friza i Genzie przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Za nami dwa pierwsze odcinki Genzie. W projekcie biorą udział zwycięzcy programu "Twoje 5 minut", którymi są Hania Puchalska, Faustyna Fugińska i Bartek Kubicki. Do składu dołączyła para rozpoznawalnych influencerów. Na pierwszym filmie możemy zauważyć, że Friz ocenzurował jedną osobę. Czy na pewno odkrył wszystkie karty?

Zobacz też: Agnieszka Dygant podąża śladami kotów i przy okazji odsłania mieszkanie. Kuchnia piękna, ale patrzymy na stylową łazienkę

Zobacz wideo Friz chwali się, że czytał dwie książki równocześnie. Opowiedział o wrażeniach

Do zwycięzców "Twoich 5 minut" dołączyli Patryk Baran, znany jako Mortalcio i Wiktoria Bochnak, która w mediach społecznościowych posługuje się pseudonimem Kartonii. Do domu, którego właścicielem jest Karol Wiśniewski wprowadzili się wraz ze swoim psem - Gengarem. Fani są sceptycznie nastawieni do udziału pary w projekcie Genzie. Wiele osób uważa, że na ich miejscu powinni pojawić się inni uczestnicy "Twoich 5 minut". Wygląda na to, że jest jeszcze nadzieja.

Fani są zawiedzeni doborem influencerów do projektu Genzie

Jedną z osób, która straciła chęci do oglądania nowego projektu Friza jest znany youtuber. YoshihitoMayoshe uważa, że do Hanii, Faustyny i Bartka powinni dołączyć dwaj lub trzej uczestnicy, który odpadli z "Twoich 5 minut" na samym końcu. Mowa tu o Mateuszu, Kindze i Patryku. Internauci zauważyli, że aspirujący influencerzy świetnie się dogadywali i miło ich się oglądało.

Friz ocenzurował jedną osobę w pierwszym odcinku projektu. Dołączy jeszcze jeden członek?

Fani Genzie zwątpili, że skład projektu ulegnie zmianie, jednak w pierwszym filmie dostrzegli pewien szczegół. Youtuberzy znajdywali się w siedzibie spółki Ekipa S.A., gdzie dogadywali szczegóły projektu. W tle można zauważyć sylwetkę mężczyzny ubranego w czarną czapkę i koszulę w kratkę. Internauci uważają, że gdyby nic nie było na rzeczy, montażyści po prostu wycięliby tę scenę. Szybko dostrzegli podobieństwo.

Friz kupił dom za siedem milionów złotych. Niesamowita willa robi wrażenie

Nowym uczestnikiem może być ulubieniec widzów "Twoich 5 minut"

Widzowie uważają, że ocenzurowana osoba może być kolejnym członkiem Genzie, który zostanie ujawniony za jakiś czas. Ich zdaniem jest to Mateusz Cisek, który w "Twoich 5 minutach" cieszył się ogromną sympatią widzów. Mają nadzieje, że plotki okażą się prawdziwe i już niebawem będą mogli znowu oglądać jednego z ulubionych uczestników programu.