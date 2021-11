Więcej o związkach gwiazd i celebrytów przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Anna i Robert Lewandowscy obecnie są jedną z bardziej gorących par w show-biznesie. Trenerka i piłkarz dobrze wiedzą, jak podtrzymać zainteresowanie swoimi osobami. Ostatnio para zagrała w popularną grę, dzięki czemu możemy dowiedzieć się jeszcze więcej o tej dwójce.

Historia miłości Anny i Roberta Lewandowskich. 1200 zł i karaluchy w kuchni

Tego możecie nie wiedzieć o Lewandowskich. Trenerka i piłkarz zamknęli oczy i zagrali w grę

Kto by pomyślał, że para, która na początku swojego związku mieszkała w niewielkim mieszkaniu, w którym były karaluchy, dziś będzie jedną z bardziej wpływowych. Anna i Robert spełniają się zawodowo, ale też prywatnie. Przy tym nie zapominają o swoich fanach i w związku z tym chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Zwłaszcza trenerka.

Zdawać by się mogło, że internauci już dużo wiedza na temat Anny i Roberta, a także ich córek. Okazuje się, że można wiedzieć jeszcze więcej. Para sportowców zagrała w popularną grę, w którą zwykle grają państwo młodzi na weselu. Ostatnio zabawa ta jest też trendem na TikToku. Polega ona na tym, by wskazać, kto np. dłużej śpi, kto wydaje więcej pieniędzy.

Lewandowscy podjęli to wyzwanie i z zamkniętymi oczami słuchali kolejnych pytań z serii "kto...?", a następnie wskazywali palcem na daną osobę. W związku z tym dowiedzieliśmy się np., że Anna lepiej gotuje i lepiej się ubiera, natomiast Robert jest lepszym kierowcą i to on pierwszy pocałował swoją ukochaną. Co jeszcze zdradzili? Dowiecie się z poniższego wideo.

Były agent Lewandowskiego wraca. "Pożyczyłem Annie 2,5 mln euro. Do tej pory nie spłaciła"