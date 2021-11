Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Jeszcze kilka lat temu wiele osób, nawet jeśli korzystało z zabiegów medycyny estetycznej, to nie przyznawało się do tego. Ile to już razy słyszeliśmy o "dietach zmieniających rysy twarzy"? Obecnie coraz więcej osób, zwłaszcza gwiazd i celebrytów przyznaje, że poprawiało urodę. Są też tacy, którzy niewiele w sobie zmieniali albo i wcale, a mimo to internauci uważają inaczej. Tak jest w przypadku Ewy Chodakowskiej.

Ewa Chodakowska poprawiała swój wygląd?

Ewa Chodakowska od lat pracuje nad formą i może pochwalić się zmianami, jakie zaszły w jej figurze. Trenerka nie kryje, że jedyne, co zmieniła w wyglądzie to biust.

Miałam 23 lata. Wiedziałam, że biustu treningiem sobie "nie urosnę", a chciałam go mieć. I już! To sobie go kupiłam. Nie będę pokutować za niego do końca życia. Moja decyzja nie była podyktowana czyjąś sugestią, spełnieniem marzeń partnera, uwagami "życzliwych" koleżanek, ani moją chwilową zachcianką. Była to świadoma, przemyślana decyzja, a uważam, że szczęśliwa kobieta to właśnie kobieta świadoma swoich pragnień, kierująca się selflove (miłością do siebie), a nie selfhate (nienawiścią do siebie) - wyjaśniła w jednym z wpisów.

Nie ingerowała jednak w wygląd ust. Nadal jednak dostaje komentarze, w których czyta, że na pewno je powiększyła, bo mało kto ma naturalnie tak wydatne usta. Najwidoczniej trenerka znów spotkała się z takimi opiniami. Opublikowała na profilu zdjęcie z dzieciństwa i od razu widać, że faktycznie od lat jej usta wyglądają tak samo.

Moja mina, za każdym razem, kiedy słyszę, ze mam zrobione usta - napisała.

Wpis trenerki spotkał się z pozytywnym odbiorem. Wiele osób w komentarzach zaczęło żartować, że Chodakowska już w dzieciństwie musiała powiększyć usta.

Jesteś prekursorką. Poprawiałaś za dzieciaka.

Ta mina mówi więcej niż tysiąc słów.

Oczywiście że zrobione. Przez rodziców. Bardzo zresztą ładnie - czytamy.

Myślicie, że już nie będzie musiała się tłumaczyć?

