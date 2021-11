Więcej o stylizacjach gwiazd i celebrytów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Małgorzata Socha w miniony weekend wzięła udział w evencie w Hotelu Arłamów. Na tę okoliczność założyła bardzo elegancką suknię. Za zjawiskową kreację trzeba sporo zapłacić. O ile znów pojawi się w sklepie, bo obecnie jest wyprzedana. Może to fanki aktorki pospieszyły na zakupy?

Małgorzata Socha olśniła w czarnej sukni. Kreacja piękna, ale nie należy do najtańszych

Małgorzata Socha na co dzień stawia na casualowe stylizacje. Czasem nawet na ściankach pojawia się w nieprzekombinowanych strojach. Co ciekawe, podobny styl mają też grane przez nią bohaterki, np. Inga w "Przyjaciółkach" czy Zuza w "Na Wspólnej", inaczej jest tylko w przypadku granej przez nią Violetty Kubasińskiej z serialu "BrzydUla". Kiedy jednak trzeba wskoczyć w bardzo elegancki strój, dla aktorki nie stanowi to problemu.

W miniony weekend Socha bawiła się w Hotelu Arłamów i podzieliła się zdjęciami z tego wydarzenia. Można było oglądać obrazy, a także posłuchać koncertu zespołu Pectus. Małgorzata Socha zrobiła sobie zresztą zdjęcia z członkami zespołu. Na fotografii uwieczniła też swoją stylizację. Aktorka ubrała się w czarną suknię do ziemi, do której dobrała sandały na szpilce w tym samym kolorze. Uzupełnieniem wizerunku były włosy spięte w luźny kok, subtelny makijaż i delikatna biżuteria.

Choć zdawać by się mogło, że czarna sukienka to nuda, to w przypadku Małgorzaty Sochy wcale tak nie było. Aktorka pokazała, że mniej znaczy więcej. Niestety, za sukienkę trzeba zapłacić... więcej. Kreacja marki Needle & Thread kosztuje blisko 3,5 tysiąca złotych. Była dostępna w luksusowym sklepie z ubraniami i dodatkami od projektantów, jednak obecnie na stronie widnieje informacja, że produkt został wyprzedany.

