Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedno z bardziej lubianych w polskim show-biznesie małżeństw. Oboje są aktywni na Instagramie, gdzie poruszają poważne tematy (np. wtedy, gdy aktor odniósł się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji), ale i pokazują ujęcia z życia prywatnego. Tak było i tym razem.

Randka Aleksandry i Michała Żebrowskich

Aleksandra i Michał Żebrowscy dbają o to, by mimo wielu zajęć znaleźć czas tylko dla siebie. W ostatnich dniach wybrali się razem na małżeńską randkę, czym oboje pochwalili się w mediach społecznościowych. Jak można dowiedzieć się z zamieszczonych przez nich postów, wybrali się razem na spektakl "Sinatra 100 +" do Teatru 6. piętro, którego jednym ze współwłaścicieli i dyrektorów jest aktor. Pod wspólnym selfie jego żona żartobliwie dodała:

#wreszcie #randka #nieszkodziże w Teatrze 6. piętro.

Skradło to serce internautów, którzy pisali, że nie liczy się miejsce, tylko to, z kim się wychodzi. Zachwycali się też małżonkami.

Nieważne gdzie, ważne, że razem.

Uwielbiam za autentyczność - czytamy w komentarzach.

Żebrowski natomiast opublikował zdjęcie pary zrobione w windzie. Tam również nie brakowało miłych słów od obserwujących go osób. Michał został nawet porównany do byłego prezydenta Polski.

Wzrok jak Wałęsa.

Michał i Aleksandra Żebrowscy nie są jedynym znanym w polskim show-biznesie małżeństwem, które upamiętnia na Instagramie wspólne wyjścia. Ujęciami z romantycznej kolacji z ukochanym podczas wyjazdu do Dubaju chwaliła się chociażby Izabela Janachowska. O randkach pisali również Anna i Robert Lewandowscy.