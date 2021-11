O wydarzeniach ze świata filmu przeczytasz więcej na Gazeta.pl

O śmierci Joeya Morgana poinformował na Twitterze Christopher Landon, reżyser, który współpracował z aktorem przy filmie "Łowcy zombie". Ten horror komediowy, który na ekrany kin trafił w 2015 roku, przyniósł Morganowi największą rozpoznawalność.

Joey Morgan pojawił się w moim życiu niemal dziewięć lat temu, gdy kręciłem "Łowców". Był cichy, zabawny, inteligentny i troskliwy. A gdy włączały się kamery, był magnetyczny. Zmarł dzisiaj, a to bolesna wiadomość. Jestem zaszczycony, że mogłem go poznać - napisał Landon.

Informację potwierdził przedstawiciel Morgana w oświadczeniu dla The Hollywood Reporter. Nie podano jednak przyczyny śmierci.

Joe Morgan zmarł w niedzielę rano. To był szok, wszyscy, którzy go kochali, są zdruzgotani. Będziemy za nim niezwykle tęsknić. Mamy nadzieję, że wszyscy rozumieją, jak bolesna jest ta sytuacja dla jego bliskich, uszanują prywatność i pozwolą im uporać się ze stratą - czytamy w oświadczeniu.

Aktora pożegnała na Instagramie również Zoey Deutch, z którą Morgan spotkał się na planie filmu "Flower".

Spoczywaj w pokoju, Joey. Niezwykle dobra, utalentowana, wyjątkowa osoba. Kochamy cię - napisała.

Kim był zmarły Joe Morgan?

Chociaż filmografia aktora jest dość krótka, krytycy wróżyli mu dużą karierę. Sukcesem okazał się już pierwszy film Morgana, "Łowcy zombie", a po nim posypały się kolejne propozycje. Rok później zagrał w filmie "Compadres", a w 2017 został doceniony podczas nowojorskiego Tribeca Film Festival za rolę w dramacie "Flower" - został wówczas wyróżniony jako jeden z dziewięciu przełomowych talentów. W 2018 roku zagrał w głośnym filmie Netfliksa "Sierra Burgess jest przegrywem", a ostatni film z udziałem Morgana to komedia przygodowa "Max Reload and the Nether Blasters" z 2020 roku.

Z show-biznesem związana jest najbliższa rodzina Morgana. Rodzice, Lisa Morgan i Joe Borrasso, to właściciele agencji zrzeszającej młode talenty MbM Studios, a brat, Trevor Morgan, również jest aktorem.