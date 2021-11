Chcesz wiedzieć więcej o życiu gwiazd i celebrytów? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl

Znane osoby bardzo często zabierają głos w najróżniejszych sprawach. Bez względu na to, czy są pytane o jakąś kwestię, czy nie. W dobie mediów społecznościowych dzielenie się swoimi refleksjami na szerszą skalę jest niezwykle łatwe. To zresztą słusznie zauważył Taco Hemingway, który w utworze "Influenza" rapuje "Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą kiedy nie odzywać się w ogóle, co?". Co ciekawe, podobne zdanie ma Małgorzata Rozenek, która wyjaśnia, że nie wie, skąd się bierze chęć udzielania głosu na wiele tematów.

Małgorzata Rozenek zapewnia, że nie zabiera głosu w każdej sprawie

Małgorzata Rozenek-Majdan sama wielokrotnie udzielała komentarzy np. na tematy społeczno-polityczne. Mimo to zapewnia, że nie jest ekspertem od wszystkiego i kiedy nie czuje się na siłach, to wówczas nie wyraża swojego zdania. Na pytanie reportera serwisu Pudelek "Czy celebryci zawsze muszą zajmować jakieś stanowisko?" odpowiedziała:

Właśnie nie! Nie rozumiem, dlaczego wymaga się od nas lub [celebryci] dają sobie prawo do wypowiadania się na każdy temat. Nie każdy jest ekspertem od wszystkiego. Są sytuacje, gdzie mam poczucie, że nie zgłębiłam tematu na tyle, żeby się wypowiadać. Są takie tematy, w których uważam się ekspertem i będę głośno o nich mówić. Mówmy o tym, o czym mamy pojęcie - powiedziała Rozenek-Majdan.

Myślicie, że jej słowa wezmą sobie do serca inni celebryci?

