Gwiazdy co jakiś czas decydują się na prezentowanie w mediach społecznościowych swoich czterech kątów. Dzięki temu wiadomo chociażby, jak mieszkają Piotr i Agata Rubikowie z dziećmi czy też w jaki sposób urządzony został nowy dom Klaudii Halejcio. Niedawno natomiast do osobistej przestrzeni zabrała nas Doda.

Zobacz wideo Doda uczy Maksa polskich słów

Doda i jej cztery kąty. Co trzyma w sypialni?

Rabczewska na InstaStories udostępniła nagrania, na których widać jej sypialnię. Uwagę zwracają rodzinne zdjęcia artystki. Do oprawionych fotografii zapozowali m.in. jej rodzice. Jedno z ujęć pokazuje złączone dłonie Dody, jej ojca, matki i nieżyjącej już babci. Na innych kadrach można natomiast zobaczyć piosenkarkę z czasów, gdy była jeszcze małym dzieckiem. Gwiazda powiedziała, że nie zaliczała się wtedy do najładniejszych, ale nie był to dla niej powód do smutku.

Jako dziecko byłam nieurodziwa, ale nie przejmowałam się tym. Babcia zawsze mi powtarzała, że nadrabiam urokiem osobistym - usłyszeli internauci.

Obok ramek ze zdjęciami na szafce postawiony został sporej wielkości kryształ. Ma on "wyłapywać" dla gwiazdy dobrą energię. Specjalne zadanie ma również znajdujące się w sypialni drzewo genealogiczne przedstawiające rodzinę Rabczewskiej. Jest ono po to, by przodkowie mogli nad nią czuwać.

Sypialnia Dody instagram.com @dodaqueen

Doda rozwiodła się z Emilem Stępniem

Ostatnie dni przyniosły dużą zmianę w życiu Doroty Rabczewskiej. Piosenkarka ogłosiła, że oficjalnie zakończyło się jej małżeństwo z Emilem Stępniem. Gwiazda we wpisie na Instagramie podziękowała sądowi za sprawne poprowadzenie sprawy, zaś byłemu mężowi za wspólnie spędzone lata.