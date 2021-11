Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Anna i Robert Lewandowscy starają się chronić prywatność swoich dzieci. Oboje chętnie publikują materiały w mediach społecznościowych, zwykle pilnują jednak, żeby nie było na nich widocznych twarzy ich pociech. Tym razem zrobili jednak odstępstwo od reguły. Powód? Spektakularny taniec kapitana reprezentacji Polski z córeczką.

Sportowe małżeństwo lubi spędzać czas ze swoimi dziećmi. Jak można się było spodziewać - Lewandowscy najchętniej stawiają na aktywny wypoczynek.

Robert Lewandowski jak Patrick Swayze. Klara zaskakuje umiejętnościami tanecznymi

Nagranie Roberta bawiącego się z dziećmi wstawiła na TikToka Anna Lewandowska. To faktycznie scena warta uwiecznienia. Na kilkusekundowym filmiku piłkarz podnosi swoją córkę Klarę do melodii utworu "Time of My Life", znanego z filmu "Dirty Dancing". To bardzo trudna figura - wygląda jednak na to, że dziewczynka miała okazję to poćwiczyć z tatą.

Klara świetnie poradziła się z trudnym obrotem. Wygląda na to, że czterolatka odziedziczyła sportowy talent po rodzicach!

Ze względu na to, że Klara niezbyt często staje przed kamerą swojej mamy, wielu komentujących było zdziwionych, jak szybko dziewczynka urosła.

O matko, jak ona wyrosła! A pamiętam, jakby to było wczoraj, jak Lewy ogłosił, że spodziewacie się dziecka! - napisała jedna z komentatorek.

Jedno nie ulega wątpliwości - Klara wygląda na bardzo szczęśliwą podczas zabawy z tatą. Wy też myślicie, że czterolatka ma szansę powtórzyć sukces rodziców?