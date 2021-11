Więcej informacji na temat Żabsona i Lili Janowskiej przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Lila Janowska i Żabson długo utrzymywali związek w tajemnicy. Dopiero kilka miesięcy temu opublikowali wspólne zdjęcie. Od tego momentu coraz częściej pokazują się razem w mediach społecznościowych. Teraz są w Stanach Zjednoczonych, o czym poinformowali fanów na Instagramie.

Zobacz wideo Żabson robi zakupy dla swojej dziewczyny

Żabson i Lila Janowska robią zakupy w Los Angeles

Raper i jego partnerka pochwalili się w mediach społecznościowych, że wyjechali z Polski i spędzają czas w Los Angeles. Lila Janowska opublikowała na InstaStories relację z pobytu. Influencerka podzieliła się z fanami nagraniem, na którym możemy zobaczyć poranek zakochanych oraz wizytę w restauracji.

Żabson zdradził, że w Los Angeles jest tyle sklepów, że nie potrafi się zdecydować, co kupić. Zdaniem rapera różnorodność butików zdecydowanie utrudnia podjęcie decyzji.

Powiem wam, że tu na jednej ulicy jest tyle sklepów, że muszę się naprawdę skupić, żeby wiedzieć, gdzie chcę wchodzić i co chcę wybrać. Za dużo tego tu jest, ale postaram się wybrać te najlepsze - powiedział Żabson.

Kiedy Lila pozowała do zdjęcia na tle różowej ściany, Żabson ubolewał, że musi długo czekać na ukochaną.

Od pół godziny stoimy pod różową ścianą - wyznał raper.

Nie tylko Żabson i Lila Janowska polecieli do USA. Znaleźli się tam również członkowie Ekipy Friza

Okazało się, że w Los Angeles znajdują się również Patec i Nowciax, czyli youtuberzy należący do Ekipy Friza. Co więcej, wspólnie z Żabsonem mieli okazje testować nowy napój Travisa Scotta. Produkt jednak nie przypadł do gustu raperowi, który określił go jako "nijaki".

