W popularnym amerykańskim talk-show żona księcia Harry’ego opowiedziała między innymi o ich tajemniczej randce oraz pochwaliła się niepublikowanym wcześniej zdjęciem syna Archiego. To był pierwszy od dłuższego czasu telewizyjny wywiad księżnej. Dla widzów przygotowano również pewną niespodziankę, podczas której Meghan Markle mogła zaprezentować aktorskie umiejętności.

Zachowanie Meghan Markle zaskoczyło ulicznych sprzedawców. Niektórzy nie wiedzieli, co powiedzieć

Zadanie Meghan Markle polegało na wykonywaniu poleceń, które usłyszała przez słuchawkę od Ellen DeGeneres. Księżna wraz z asystentką udały się na drobne zakupy. Pierwsze polecenia były bardzo proste jak dotknięcie nosa, łokcia, czy zrobienie przysiadu. Dopiero później sytuacja zaczęła robić się coraz bardziej zabawna.

Meghan Markle podeszła do stoiska z kryształami i na polecenie Ellen wzięła jeden z przedmiotów, przyłożyła go do czoła, zamknęła oczy, po czym wyznała, jak wspaniale się czuje.

Kolejną osobą, która była zaskoczona zachowaniem księżnej, był sprzedawca ostrych sosów. Podekscytowana Meghan podeszła do mężczyzny i powiedziała, że zamierza spróbować jednego z produktów.

Niech mamusia spróbuje - powiedziała Meghan Markle.

Po otrzymaniu chipsa pokrytego ostrym sosem księżna zaczęła zgodnie z poleceniem Ellen chrupać go "jak wiewiórka". Po chwili stwierdziła, że chciałaby spróbować jeszcze jednego produktu.

To nie jest ostre. Spróbuję czegoś naprawdę ostrego, mama potrzebuje trochę ostrości - powiedziała Meghan do zaskoczonego sprzedawcy.

Meghan Markle zszokowała sprzedawców. Wyjęła opaskę z kocimi uszami i... zaczęła śpiewać

Okazało się, że to nie był jeszcze koniec "popisów" księżnej. W pewnym momencie wyciągnęła z torebki butelkę z mlekiem i zaczęła je energicznie pić.

Mama potrzebuje mleka - stwierdziła.

Przy ostatnim stoisku Meghan Markle miała okazję spróbować ciastek przygotowanych przez młodą sprzedawczynię o imieniu Yasmin.

Czy mamusia może dostać próbkę tego? - spytała księżna, po czym ponownie skubała jedzenie jak wiewiórka.

Następnie opowiedziała dowcip, który wprawił w zakłopotanie dziewczynę. Na koniec "występu" wyciągnęła z torebki dwie opaski w formie kocich uszu i zaczęła śpiewać piosenkę dla dzieci.

Jestem kotkiem miau, miau. Jesteś kotkiem - zaśpiewała Meghan.

Ta scena zakończyła aktorskie popisy Meghan Markle, ponieważ nagle pojawiła się Ellen DeGeneres, która wyjaśniła, że wszystko zostało nakręcone na potrzeby programu. Panie pożegnały się ze wszystkimi i odeszły w dobrych nastrojach. Sprzedawcy nie kryli zaskoczenia.

