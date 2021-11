Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Kacper Zembrzucki znany jest w sieci jako zetkacper. Największą popularność przyniosły mu filmy, w których wcielał się w postać nauczycielki Bożenki. Oprócz talentu aktorskiego, młody tiktoker ma również zdolności muzyczne. Podczas transmisji na żywo często śpiewa i gra na ukulele. Ostatnie nagranie, które pojawiło się na TikToku zetkacpra, skradło serca internautów.

Piosenka "Kolońska i szlugi" w wykonaniu Kacpra Zembrzuckiego stała się hitem na TikToku

Na prośbę fanów Kacper nagrał łącznie trzy filmy, w których wykonuje najnowszą piosenkę sanah. W dwóch z nich zaśpiewał oryginalną wersję, a w ostatnim zaprezentował autorską zwrotkę.

Może wiele z was nie wie, ale napisałem zwrotkę do "Kolońskiej i szlugi". Możecie mi napisać w komentarzu, czy pasowałaby do tej piosenki - powiedział Kacper.

Film spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów. Do tej pory obejrzało go ponad 300 tysięcy osób. W komentarzach widzowie nie kryli zachwytu i bardzo chętnie usłyszeliby sanah i Kacpra w jednym utworze.

Powinieneś mieć z sanah duet.

To idealnie pasuje.

Musimy wysłać petycje, żeby sanah przedłużyła piosenkę.

Kocham i czekam na twoją piosenkę z sanah - napisali widzowie.

Dlaczego Kacper Zembrzucki zaczął nagrywać filmy na TikToku?

Na pomysł nagrywania wpadł rok temu. Sytuacja spowodowana lockdownem sprawiła, że zaczął publikować filmy o różnej tematyce, ponieważ szukał tego, co spodoba się nie tylko widzom, ale również tego, co sam polubi. Tak narodziła się postać nauczycielki Bożenki, fani szybko pokochali ten koncept. Coraz większa liczba wyświetleń motywowała go do dalszej pracy. Jak przyznał w jednym z wywiadów, widzowie bardzo wciągnęli się w perypetie nauczycielki i ciągle chcieli więcej!

Dostawałem mnóstwo wiadomości od nauczycieli, dyrektorów, wychowawców z całej Polski, że te filmy po prostu ich śmieszą i przedstawiają typowe zachowania. Cieszę się z tak ciepłego przyjęcia - powiedział w rozmowie z jednym z portali.

Obecnie Kacper ma ponad 800 tysięcy widzów na TikToku i 50 tysięcy fanów na Instagramie. Niedawno odebrał nagrodę za "Największy Talent aktorski" w ramach Galaxy Awards 2021. Być może już wkrótce zacznie również nagrywać również więcej filmów muzycznych.