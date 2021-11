Obawy fanów okazały się jednak słuszne. Jeszcze w październiku 2021 w mediach pojawiały się plotki o rzekomym rozstaniu Camili i Shawna, które na pewien czas uciszyło zdjęcie dodane przez wokalistkę. Niecały miesiąc później obydwoje udostępnili InstaStories z identyczną informacją, w której przekazali, że romantyczna relacja między nimi została zakończona. Oficjalny powód rozstania pary nie jest znany, jednak wiadomo, że postanowili rozejść się w przyjacielskich stosunkach.

Camila Cabello i Shawn Mendes informują o rozstaniu

Fani Cabello i Mendesa mieli nadzieję, że ich związek pójdzie w zupełnie innym kierunku. W sierpniu tego roku była gwiazda Fifth Harmony gościła w programie Jimmy'ego Fallona, który spytał wprost, czy pierścionek na jej palcu świadczy o zaręczynach. Piosenkarka stanowczo zaprzeczyła i choć nie wszystkich wówczas przekonały jej tłumaczenia, teraz nie ma już wątpliwości, że w przyszłości tej dwójki na horyzoncie nie ma ślubu.

Postanowiliśmy zakończyć romantyczną relację, ale nasza miłość do siebie jako ludzi jest silniejsza niż kiedykolwiek. Zaczęliśmy naszą relację jako najlepsi przyjaciele i będziemy kontynuować ją jako najlepsi przyjaciele - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Cabello i Mendesa.

Podkreślili również, że bardzo cenią wsparcie, które od początku otrzymywali od fanów i liczą na nie również teraz.

Drogi kubańskiej piosenkarki i kanadyjskiego muzyka zeszły się w 2014 roku, gdy obydwoje występowali jako support podczas trasy Austina Mahone (Cabello wówczas jeszcze jako członkini Fifth Harmony). Rok później ukazał się ich pierwszy wspólny utwór "I Know What You Did Last Summer", a Camila i Shawn od tego czasu byli notorycznie pytani, czy jest między nimi coś więcej niż przyjaźń. Plotki podsyciło również wspólne zdjęcie zza kulis Grammy w 2018 roku. W czerwcu 2019 ukazał się drugi wspólny hit, "Señorita", a niedługo później para potwierdziła doniesienia o związku.

Chociaż kibicowała im ogromna rzesza fanów, nie wszyscy byli przekonani o prawdziwości tej relacji. Filmiki, na których Cabello i Shawn się całują, spotykały się z ogromną krytyką i zarzutami, że nie ma między nimi prawdziwej chemii, a związek jest ustawiony. Oskarżeń na ten temat było tak dużo, że we wrześniu 2019 Mendes został spytany wprost przez paparazzo, czy jego relacja z Cabello to ustawka. Muzyk jednak zdecydowanie zaprzeczył.