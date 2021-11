Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

W związku z zaleceniami lekarzy, którzy nakazali królowej odpoczywać i wstrzymać się od obowiązków, Elżbieta II nie stawiła się na synodzie generalnym Kościoła Anglii 16 listopada 2021. Monarchinię reprezentował najmłodszy syn, książę Edward. Elżbieta II wystosowała poruszające oświadczenie, nawiązując m.in. do zmarłego w tym roku księcia Filipa.

Królowa Elżbieta nieobecna na wydarzeniu. Odczytano jej słowa

20 października królowa spędziła noc w szpitalu, gdzie przeszła podstawowe badania. Chociaż miała powoli wracać do lżejszych obowiązków, nie stawiła się na uroczystościach związanych z Niedzielą Pamięci. Stan zdrowia Elżbiety II pierwszy raz od 51 lat nie pozwolił także na udział w odbywającym się co pięć lat narodowym zgromadzeniu Kościoła Anglii. Oświadczenie skierowane do uczestników odczytał w jej imieniu książę Edward.

Trudno uwierzyć, że minęło ponad 50 lat, odkąd książę Filip i ja pierwszy raz wzięliśmy udział w synodzie generalnym - przekazała królowa w oświadczeniu.

Nikt z nas nie jest w stanie spowolnić upływu czasu - dodała.

Brytyjczycy martwią się o monarchinię już od kilku tygodni. Gdy okazało się, że Jej Wysokość nie weźmie udziału w obchodach Niedzieli Pamięci, Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym poinformował, że królowa zmaga się z urazem kręgosłupa. Kiedy opuściła szpital, książę Karol zapewniał, że jego mama czuje się bardzo dobrze, jednak lekarze cały czas zalecają jej wiele odpoczywać. Mimo tego że Elżbieta II obchodziła w kwietniu tego roku 95. urodziny, hospitalizowana była pierwszy raz od ośmiu lat.