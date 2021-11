Od kilku miesięcy w Urzędzie Patentowym toczy się sprawa związana z lodami Ekipy. O rejestrację znaku towarowego wystąpiła osoba niezwiązana z projektem youtuberów. 16 listopada upływa termin składania protestów. Oznacza to, że jeśli Ekipa Friza nie zareaguje, ich towar może zniknąć ze sklepów.

Lody Ekipy szybko stały się pożądanym produktem na rynku. Fani wyruszali na długie wyprawy w poszukiwaniu przysmaku. Produkcja przyniosła im ogromne zyski, jednak youtuberzy przeoczyli pewną ważną kwestię. Zapomnieli o zarejestrowaniu znaku towarowego "Lody Ekipy". Tym faktem szybko zainteresował się pewien krakowski biznesmen.

Ekipa Friza nie złożyła protestu w Urzędzie Patentowym

Portal Witrualnemedia.pl ustalił, że 16 listopada mija okres na składanie protestów przeciw wnioskowi złożonemu przez biznesmena z Krakowa. Do tej pory Ekipa Friza nie podjęła żadnych działań. Jeśli w przeciągu najbliższych dwóch tygodni nie napłynie korespondencja nadana przed narzuconym terminem, Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego krakowianinowi.

Od 16 listopada Urząd zaczeka jeszcze dwa tygodnie na spływ ewentualnej korespondencji nadanej przed 16 listopada. Jeśli nie wpłynie żaden sprzeciw, Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego - rzecznik prasowy UP przekazuje informacje portalowi Wirtualnemedia.pl.

Lody Ekipy znikną ze sklepów. Głos w sprawie zabrał Wujek Łuki

Jeśli nic się nie zmieni, Friz utraci prawa do własnego produktu. W efekcie lody Ekipy mogą zniknąć z rynku. Youtuberzy stracą możliwość promocji i dystrybucji produktu. Do tej pory na temat trwającego w Urzędzie Patentowym sporu wypowiedział się jedynie Wujek Łuki. W przeszłości był menagerem całej Ekipy. W rozmowie z Boxdelem podał, że zawalczą o prawa do swojego wizerunku, a odpowiednie kroki prawne już zostały podjęte.

Dostaliśmy sugestię, że jak nie zrobimy tak, jak [...] sobie życzy, to będzie nam utrudniał życie, że ma „dużą wiedzę", jeśli chodzi o Urząd Patentowy. Pod pismem podpisany był pan Sławomir, który jest rzecznikiem patentowym - Wujek Łuki zabrał głos w sprawie sporu trwającego w Urzędzie Patentowym.

Łukasz Wojtyca zapewnił, że cała grupa youtuberów jest w kontakcie z konsorcjum rzeczników patentowych i zawiadomili odpowiednie organy. Zlecili sprawdzenie między innymi praktyk o nieuczciwej konkurencji.