Postać Doroty widzowie poznali już w pierwszym sezonie serialu. Wówczas, jako zdecydowanie czarny charakter, zakręciła się wokół męża Ingi. Później główną ambicją Dorotki było znalezienie bogatego męża, a dopiero z czasem uznała, że chciałaby osiągnąć niezależność finansową. Mimo dość specyficznego charakteru bohaterki widzowie zapałali do granej przez Agnieszkę Sienkiewicz postaci bardzo dużą sympatią ze względu na wiele komicznych sytuacji z jej udziałem. Niestety, Dorotka zdecydowała się przenieść się na Zanzibar do ukochanego Sławka i pożegnała z "Przyjaciółkami".

"Przyjaciółki" - sezon 19. Dorota wróci w nowych odcinkach?

Dorota pojawiła się tylko na początku 18. sezonu polsatowskiego hitu, który emitowany jest od września 2021. Ani stacja, ani sama aktorka jak dotąd nie informowali jednak, czy bohaterka powróci jeszcze do "Przyjaciółek". Zaniepokojeni fani serialu postanowili zapytać Sienkiewicz na Instagramie, czy zamierza ponownie odwiedzić plan "Przyjaciółek". Odpowiedź aktorki może jednak zasmucić widzów.

Chwilowo nie planuję. Potrzebuję odpocząć od tej postaci, gram ją już dziesięć lat - wyznała serialowa Dorotka.

Chociaż aktorka nie powiedziała wprost, że na zawsze żegna się z serialem, raczej nie ma co liczyć na to, że wróci do produkcji w najbliższym czasie. Być może odpowiedź Agnieszki Sienkiewicz wynika z tego, że nie chce zamykać sobie tej furtki na stałe.

W połowie listopada aktorka zdecydowała się też na bardziej dosłowny odpoczynek. Wraz z rodziną wybrała się na wakacje do Dubaj, aby, jak sama napisała, "złapać trochę słońca". Liczycie jeszcze na powrót Dorotki?