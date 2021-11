Bądź na bieżąco. Informacje z życia gwiazd znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Anna Wendzikowska należy do grona gwiazd, które aktywnie relacjonują w mediach społecznościowych swoją codzienność. Na profilu dziennikarki nie brakuje ujęć z chwilami spędzanymi z córkami czy kadrów z wakacyjnych wyjazdów. Co jakiś czas też daje możliwość zadawania jej pytań. We wcześniejszych miesiącach prezenterka wspomniała m.in. o niełatwym dzieciństwie i stosunkach łączących ją z rodzicami. Oto, czego tym razem mogli się dowiedzieć internauci.

Anna Wendzikowska odpowiada na pytania o wagę i pokazuje się bez makijażu

Podczas zorganizowanego przez Annę Wendzikowską Q&A obserwatorzy dociekali, ile na ten moment waży dziennikarka. Mogąca się pochwalić wysportowaną sylwetką gwiazda stacji TVN (ćwiczy chociażby jogę i uprawia pole dance) napisała:

56 kilo.

Inny z internautów śledzących poczynania Wendzikowskiej w sieci dociekał potem, jaki w takim razie jest jej wzrost. Dziennikarka, która nie jest niską osobą, odpisała w relacji:

172 centymetry.

Prezenterka otrzymała również pytanie, jak prezentuje bez makijażu. W odpowiedzi na to Wendzikowska zamieściła zdjęcie, na którym pokazała się w swobodnym ubraniu i w wersji naturalnej.

Nie był to pierwszy raz, kiedy można było zobaczyć na Instagramie ujęcie Anny Wendzikowskiej bez make upu. Tak było chociażby niedługo po pamiętnym wpisie Agnieszki Kaczorowskiej o "modzie na brzydotę". Filmowa specjalistka programu "Dzień dobry TVN" poruszyła wtedy temat samoakceptacji. Wspomniała, że długo czuła się niewystarczająca. Dodała też, że brzydotę łączy nie z wyglądem człowieka, lecz jego zachowaniem, czyli np. krzywdzeniem innych.