W 2020 r. Luiza Kukulinska opublikowała na YouTubie piosenkę i teledysk opowiadający o "najmniejszym przeżuwaczu świata", czyli kanczylu - zwanym powszechnie myszojeleniem. Utwór stał się internetowym hitem i pozwolił, choć na chwilę zapomnieć o lockdownowej rzeczywistości. Na jednym z koncertów Kizo postanowił przypomnieć zeszłoroczny hit.

Autorka piosenki "Myszojeleń" wystąpiła na koncercie Kizo

Podczas koncertu popularnego obecnie wokalisty w pewnej chwili na scenie pojawiła się Luiza Kukulinska. Autorka piosenki "Myszojeleń" wspólnie z raperem zaśpiewali fragment internetowego hitu. Publiczność była zachwycona, wszyscy świetnie się bawili podczas tego występu.

O nietypowym występie w charakterystyczny dla siebie sposób poinformował także raper. Napisał na oficjalnym profilu: "Zagraliśmy wczoraj myszojelenia na żywo, przebij to ku**a".

Obecność nietypowej piosenki na koncercie skomentowali fani rapera na Instagramie i Youtubie.

Co jak co, przebić się tego nie da.

Boże, uwielbiam!

Jakaś relacja live by się przydała, ale masz pan szacun za to - piszą internauci.

Kizo jest fanem piosenki "Myszojeleń"

To nie pierwszy raz, kiedy Kizo publicznie okazuje sympatię do tego utworu. Muzyk pokazał na Instagramie, jak słucha popularnej piosenki i chyba całkiem nieźle się przy tym bawił.

Myszojeleń - maleńkie stworzonko, które skradło serca wielu osób

Myszojeleń to kanczyl srebrnogrzbiety, czyli jeden z najmniejszych ssaków kopytnych. Choć od roku 1990 naukowcy uznawali go za gatunek wymarły, to jakiś czas temu ów tajemniczy zwierzak - z wyglądu przypominający jelenia, gabarytami bliski królikowi - został zarejestrowany przez jedną z leśnych fotopułapek w Wietnamie. Właśnie to wydarzenie postanowiła uczcić Luiza Kukulinska i napisać piosenkę na jego cześć. W ten sposób powstał jeden z najbardziej zakręconych utworów w sieci.