Bądź na bieżąco. Wieści ze świata show-biznesu znajdziesz również na Gazeta.pl.

REKLAMA

Anna Starmach jest doskonale znana widzom TVN-u. Od lat można oglądać ją w roli jurorki programów kulinarnych "MasterChef" i "MasterChef Junior". Zdarza się jej również gościć w kuchni "Dzień dobry TVN". Prywatnie natomiast jest szczęśliwą żoną i matką, a zdjęcia ze swoimi bliskimi pokazuje co jakiś czas w mediach społecznościowych. Niedawno wspomniała o wzroście męża i zdradziła, ile centymetrów jest od niej wyższy.

Zobacz wideo Anna Starmach poleca prosty i zdrowy wegetariański obiad

Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Jest swojsko i klimatycznie

Anna Starmach zapytana przez internautów o wzrost męża. Różnica między małżonkami? Spora!

Anna Starmach od kilku tygodni dzieli się z internautami zdjęciami z rodzinnych wakacji w Hiszpanii. Przy okazji jednego z romantycznych kadrów wspomniała o różnicach dzielących ją i Piotra Kuska. Małżonkowie mają różne usposobienia. Gwiazda stacji TVN lubi chociażby mówić i wcześniej kłaść się spać. W przeciwieństwie do niej mężczyzna milczy i jest typem sowy. Są też różnych wzrostów. Jednak to wszystko nie jest dla nich żadną przeszkodą i tworzą udany związek.

On ma dwa metry, ja nieco mniej - napisała.

Kulinarna specjalistka niedawno też zorganizowała na Instagramie Q&A, podczas którego internauci mieli okazję zapytać ją o różne rzeczy. Jedna z nurtujących ich kwestii dotyczyła życia prywatnego Anny Starmach. Obserwator gwiazdy postanowił drążyć temat wzrostu i zastanawiał się, jaka jest różnica między jurorką "MasterChefa" i jej mężem. Nie pozostawiła tego bez odpowiedzi.

Ponad 30 centymetrów - napisała na InstaStories.

Klaudia Halejcio pokazała zdjęcie z przeszłości. "Mój naturalny kolor włosów"

Anna Starmach i Piotr Kusek w tym rok świętowali czwartą rocznicę ślubu. Para pobrała się we wrześniu 2017 roku w jednym z krakowskich kościołów. Dzięki jednemu z nagrań opublikowanych przez gwiazdę z tamtego dnia można się było dowiedzieć, że w świątyni wybrzmiała zaśpiewana dla młodej pary piosenka Johna Paula Younga pod tytułem "Love Is In The Air".