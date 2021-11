Bądź na bieżąco. Wieści na temat gwiazd oraz ich bliskich znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Oliwia Bieniuk weszła do świata show-biznesu i ma za sobą pracowite miesiące. 19-latka była jedną z uczestniczek jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", a zmagania o Kryształową Kulę show zakończyła z trenującym ją Michałem Bartkiewiczem tuż przed samym finałem. Teraz za to zaprezentowała zdjęcia z wyjazdu do Jordanii. Klimatyczne!

Oliwia Bieniuk pochwaliła się zdjęciami z nowej sesji. Komentarz jej ojca nie zaskakuje

Na profilu Oliwii Bieniuk można obejrzeć ujęcia, których autorką jest Zuzanna Pactwa. Zostały one wykonane na pustyni Wadi Rum. Modelka pozowała tam w czarnej, krótkiej sukience na ramiączkach. Kreacja pochodzi z marki Rise założonej przez ukochaną Jarosława Bieniuka. 19-latka miała na sobie również okrycie, które na nonszalancko zsunęła z ramion.

Pustynia Wadi Rum - podpisała post była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami".

Pod kadrami nie zabrakło komplementów pod adresem modelki. Internauci pisali, że prezentuje się pięknie, a jej uroda jest czarująca. Wśród komentarzy pojawiły się również słowa uznania od Jarosława Bieniuka. Ojciec 19-latki napisał wprawdzie jedno tylko słowo, ale czasami to wystarczy.

Sztos - czytamy.

Oliwia Bieniuk może liczyć nie tylko na wychwalanie przez ojca, lecz także na jego wsparcie. Były piłkarz, kiedy tylko mógł, pojawiał się w studiu "Tańca z Gwiazdami", by kibicować córce podczas zmagań na parkiecie. Uczcił też jej urodziny i dodał pełny emocji wpis na Instagramie. Z kolei pod koniec października wybrał się razem z nią na event hiszpańskiej marki biżuteryjnej.