Więcej o członkach rodzin królewskich przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Podczas gdy Harry rozpoczął z Meghan nowe życie z dala od rodziny, a z kolei książę William - rzekomo - przygotowuje się do przejęcia tronu, w dorosłość wkraczają kolejne pokolenia royalsów, o istnieniu których mogliście do tej pory nie mieć pojęcia. "L'Officiel" stworzył listę dziesięciu członków rodzin królewskich z całego świata, na których warto mieć oko.

Książę Karol był podrywaczem i łamaczem serc. Jedna kobieta wpadła w obłęd

Konstantyn Aleksy, książę Grecji i Danii

Urodzony w 1998 roku Konstantyn Aleksy, przez najbliższych nazywany Tino, to najstarszy syn Pawła, księcia Grecji i Danii, oraz księżniczki Marie-Chantal. Książę William to jeden z jego licznych rodziców chrzestnych. Tino dorastał w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył szkołę średnią, jednak na studia przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Słynie z zacięcia artystycznego, maluje i rzeźbi, a jego prace często inspirowane są grecką mitologią. Wraz z ojcem młody książę pozował do książki "The Dior Sessions" poświęconej męskiej modzie, a dochody z jej sprzedaży przeznaczono na cele charytatywne.

Konstantyn Aleksy instagram.com/@alexiosgreece

Maria Olimpia, księżniczka Grecji i Danii

Dwa lata starsza siostra Tino, która na co dzień posługuje się swoim drugim imieniem, studiowała historię sztuki, teatrologię, fotografię i projektowanie graficzne w szkole z internatem w Szwajcarii. W wieku zaledwie 17 lat odbyła staż w dziale krawiectwa w domu mody Dior. Olimpia obecnie pracuje jako modelka - współpracowała m.in. z markami Dolce & Gabbana czy Michael Kors, a w 2019 roku otworzyła Fashion Week w Kopenhadze.

Maria Olimpia, księżniczka Grecji instagram.com/@olympiagreece

Achilles-Andrzej, książę Grecji i Danii

Chociaż urodzony w 2000 roku Achilles, brat Olimpii i Tino, stroni od mediów bardziej niż rodzeństwo, odkrył w sobie pasję do aktorstwa. W wieku 17 lat udało mu się zdobyć pierwszą telewizyjną rolę - zagrał epizod w kultowej "Modzie na sukces". Kariera księcia dopiero się rozkręca i ma nadzieję, że uda mu się zyskać więcej telewizyjnych ról.

Achilles-Andrzej, książę Grecji i Danii instagram.com/@achi_of_greece

Lady Amelia Windsor

Amelia przyszła na świat w 1995 roku jako córka Jerzego Windsora, hrabiego St Andrews i jego żony, Sylvany, hrabiny St Andrews. Zajmuje obecnie 43. miejsce w sukcesji do brytyjskiego tronu, będąc kuzynką księcia Williama i Harry'ego. Po liceum wyjechała na rok do Indii i Tajlandii, a następnie studiowała filologię włoską i francuską na Uniwersytecie Edynburskim. W 2016 roku rozpoczęła karierę modelki, a rok później pojawiła się na pokazie Dolce & Gabbana. Lady Amelia Windsor zajmuje się także projektowaniem ubrań oraz biżuterii.

Lady Amelia Windsor instagram.com/@amelwindsor

Spektakularne metamorfozy gwiazd. Niektóre z nich nie przypominają samych siebie

Samuel Chatto

Sam Chatto to najstarszy wnuk Małgorzaty Windsor, syn Sary i Daniela Chatto, który przyszedł na świat w 1996 roku. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Edynburskim, na co dzień pasjonuje się ceramiką, a swoimi dziełami od czasu do czasu chwali się na Instagramie. Sam kocha podróże, pół roku spędził w Indiach, gdzie zyskał kwalifikacje, aby zostać nauczycielem jogi.

Samuel Chatto instagram.com/@samchatto

Arthur Chatto

Arthur to o trzy lata młodszy brat Sama, który w życiu wybrał nieco inną ścieżkę. Pasjonuje się sportem, jest trenerem personalnym i wioślarzem, a jego drużyna w 2020 roku ukończyła najtrudniejszy wyścig wioślarski na świecie - GB Rowing Challenge w Wielkiej Brytanii. Co więcej, jak podaje "New York Post", w 2021 roku Arthur jako pierwszy członek rodziny królewskiej wstąpił w szeregi Marines.

Abdul Mateen, książę Brunei

Urodzony w 1991 roku książę jest jednym z jedenaściorga dzieci władcy Brunei, sułtana Hassanal Bolkiah znajdującego się na liście najbogatszych ludzi na świecie. Abdul studiował w King's College, a także w School of Oriental and African Studies w Londynie. Prywatnie interesuje się sportem, gra w polo, a media okrzyknęły go "jednym z najbardziej pożądanych kawalerów wśród royalsów".

Abdul Mateen, książę Brunei instagram.com/@tmski

Mikołaj, książę Danii

Mikołaj, który urodził się w 1999 roku jako syn duńskiego księcia Joachima i Alexandry hrabiny Frederiksborgu, to kolejny członek rodziny królewskiej, który podbija świat mody. Debiut na wybiegu zaliczył w 2018 roku podczas pokazu Burberry na londyńskim Fashion Weeku. Do największych sukcesów Mikołaja z pewnością zalicza się otwarcie pokazu Diora w 2020 roku. Jak informuje "L'Officiel", książę Joachim niezwykle wspiera karierę syna, a w tym celu często zwalnia Mikołaja z królewskich obowiązków.

Mikołaj, książę Danii instagram.com/@prinsnikolaidior

Talita von Furstenberg

Urodzona w 1999 roku Talita von Furstenberg w 2020 zrezygnowała co prawda z królewskiego tytułu, jednak nie porzuciła rodzinnych tradycji. Jej babcia, Diane von Furstenberg, to słynna projektantka, dla której pracowała także matka Tality, Alexandra von Fürstenberg. Sama Talita już w 2019 roku stworzyła własną markę ubrań TVF for DVF i najprawdopodobniej przejmie w przyszłości firmę założoną przez babcię.

Talita von Furstenberg instagram.com/@tvf

Husajn, książę Jordanii

Husajn urodził się w 1994 roku jako następna tronu, najstarszy syn króla Jordanii Abdullaha II i królowej Ranii al-Jasin. Ukończył szkolenie w Akademii Wojskowej Berkshire, do której uczęszczał również książę William, studiował także historię na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. W wieku 20 lat został najmłodszą osobą, która wzięła udział w posiedzeniu ONZ. Na Instagramie obserwuje go ponad 2 mln osób, a Husajn prywatnie interesuje się piłką nożną, gotowaniem, jazdą na motorze, a także grą na gitarze.

Husajn, książę Jordanii instagram.com/@alhusseinjo