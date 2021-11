O modowych wyborach gwiazd przeczytasz również na stronie Gazeta.pl.

Od ponad roku już Agnieszka Woźniak-Starak współprowadzi z Ewą Drzyzgą "Dzień dobry TVN", w którym obie panie uzupełniają się podczas rozmów z gośćmi programu. Znana z zamiłowania do mody dziennikarka często przykuwa uwagę swoimi stylizacjami sprzed studia śniadaniowego show stacji. Oto, w czym tym razem pojawiła się dziennikarka.

Agnieszka Woźniak-Starak przed studiem "DDTVN" dumnie prezentuje ubrania ze swojej kolekcji

Za oknem listopadowa, szara pogoda. Agnieszka Woźniak-Starak zadbała więc o to, by jej ubrania nie tylko prezentowały się efektownie, ale były tez odpowiednio ciepłe. Gwiazda stacji TVN została sfotografowana przez fotoreporterów w kremowym golfie na długi rękaw. Narzuciła na niego dżinsowy płaszcz wykończony sztucznym futrem i ozdobiony wyhaftowanymi wzorami. Nonszalancko powiewał podczas stawianych przez dziennikarkę kroków i był dopasowany do założonych przez prowadzącą "Dzień dobry TVN" luźnych dżinsowych spodni.

Oba elementy stylizacji pochodzą z kolekcji "Zocha", która była efektem współpracy Agnieszki Woźniak-Starak z jedną z polskich marek. Za wierzchnie okrycie założone przez prezenterkę trzeba zapłacić prawie dwa i pół tysiąca złotych. Spodnie natomiast to wydatek rzędu, bagatela, 1289 złotych. Cały outfit Agnieszka Woźniak-Starak uzupełniła czarnymi butami i delikatną biżuterią. Podkreśliła też urodę naturalnym makijażem, a w jej ręku można było dostrzec maseczkę ochronną.

To już kolejny raz, kiedy Agnieszka Woźniak-Starak dumnie prezentowała się w ubraniach ze swojej kolekcji. Projekty dziennikarki można było zobaczyć wcześniej na jej instagramowym profilu. Choć przypadły one do gustu obserwatorom gwiazdy, nie brakowało komentarzy z ubolewaniem, że nie każdy może sobie na nie pozwolić.