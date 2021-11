Więcej o gwiazdach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Juan Carlos Cano zwyciężył czwartą edycję "The Voice of Poland", wyprzedzając Kasię Sawczuk zaledwie jednym procentem głosów. Dodając do tego fakt, że wokalistka w wieku 14 lat dostała angaż w Teatrze Muzycznym Roma, trudno spierać się ze stwierdzeniem, że Sawczuk jest obdarzona wyjątkowym głosem. Jurorzy "Mam talent!" nie docenili jednak jej potencjału.

Dziwne występy w "Mam talent!"? Było ich sporo. Nie tylko wokalne porażki

Kasia Sawczuk zaczynała w "Mam talent!"

W 2009 roku 12-letnia wówczas Kasia Sawczuk wzięła udział w castingu drugiej edycji raczkującego dopiero "Mam talent!". Przed jury, w skład którego wchodzili Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Kuba Wojewódzki, zaśpiewała utwór Anny German "Tańczące Eurydyki". Jej występ i wyszkolony, dojrzały głos zrobiły na wszystkich niesamowite wrażenie. Sawczuk dostała owacje na stojąco i trzy razy "tak" od jurorów.

Reguły "Mam talent!" są jednak nieubłagane, a fakt przejścia castingu nie gwarantuje dostania się do odcinków na żywo. Po zakończeniu etapu eliminacji jury rozpoczyna obrady i typuje półfinałową 40. W drugiej edycji programu utalentowanych wokalistek w wieku Kasi było jednak kilka i ostatecznie odpadła tuż po swoim występie.

Decyzja jury wywołała wówczas ogromne oburzenie. Widzowie byli przekonani, że talent Sawczuk broni się sam, a jej występ w półfinale to jedynie formalność. Komentarze na ten temat można znaleźć do dziś pod artykułem Plotka z 2009 roku, o wyrzuceniu Kasi z programu.

To niesprawiedliwe, że ta dziewczynka nie przeszła. To ona miała największy talent wokalny. Bezbłędna interpretacja i wybór piosenki świadczący o bogatym życiu wewnętrznym. Z całym szacunkiem do jury - decyzja do bani.

Kasiu jesteś cudowna, masz przepiękny głos. Nie zgadzam się z opinią jury. Słuchając ciebie, ogromnie się wzruszyłam. Jesteś zjawiskowa.

Była fantastyczna. Byłam rozczarowana werdyktem jurorów. Dla mnie to skandal, że ta dziewczynka nie weszła do finału - pisali wówczas rozżaleni widzowie.

Niepowodzenie Sawczuk w "Mam talent!" nie powstrzymało jej jednak przed rozwijaniem swojej pasji, co widać chociażby po późniejszym sukcesie w "The Voice of Poland". Obecnie Kasia skupia się w dużym stopniu na aktorstwie. W 2020 roku na ekrany kin trafił film "Jak zostać gwiazdą", w którym zagrała główną rolę, a w listopadzie 2021 roku będziemy mogli zobaczyć ją również w "Dziewczynach z Dubaju".