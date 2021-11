Więcej artykułów na temat Michała Szpaka przeczytasz na Gazeta.pl

Michał Szpak słynie z tego, że lubi zaskakiwać wizerunkiem i nie boi się eksperymentować z modą. Przez lata przyzwyczaił widownię do ekstrawaganckich kostiumów. Mogłoby się wydawać, że nie jest w stanie niczym już zaskoczyć. Jak się jednak okazało, nowe zdjęcia piosenkarza podzieliły fanów.

Michał Szpak pozuje w rajstopach typu kabaretki

Niedawno Michał Szpak, w ramach współpracy z marką obuwniczą, zamieścił na Instagramie serię zdjęć, na których ubrany jest w granatową marynarkę, fioletową koszulę, okulary i rajstopy typu kabaretki. Jak przystało na kontrowersyjnego muzyka, sesja zdjęciowa odbyła się w dość nietypowym miejscu.

Lubię w piwnicy. Co was inspiruje? Mnie ostatnio moje miasto, beton, nocne zakamarki i sztuka, jaką tworzy niesamowita chińska projektantka Feng Chen Wang. Zaprojektowany przez nią model butów zainspirował mnie do tej nocnej sesji - napisał Szpak na Instagramie.

Kilka dni temu na profilu wokalisty pojawiły się kolejne zdjęcia z sesji. Tym razem są to ujęcia samych nóg. W komentarzach pod postem fani podzielili się na dwie grupy. Niektórzy byli zachwyceni pomysłem oraz komplementowali nogi Michała, inni wyrazili oburzenie i zniesmaczenie nowymi fotografiami.

Uwielbiam głos, osobowość i odwagę. Niestety te zdjęcia mnie zniesmaczyły. Jakoś w dziwną stronę zmierza Michał.

Dziwnie... szanuje za muzykę, ale odchodzę z Instagrama za zdjęcia.

Nie rozumiem kompletnie przekazu.

Uwielbiam cię w całości od początku kariery. Szczególnie za prawdę, którą reprezentujesz od początku do końca.

Zgrabniejsze nogi od moich.

Jakie boskie nogi - napisali fani.

Michał z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy fanów. Przypomnijmy, że tuż po występie na finale "Tańca z Gwiazdami" wypiął pośladki do kamery. Innym razem założył kostium z białą kaczką na piersi, co było nawiązaniem do kuriozalnego stroju Natalii Balickiej, która reprezentowała Polskę w konkursie Miss Supranational.