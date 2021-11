Więcej o wnętrzach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Edyta Pazura po raz kolejny weszła w interakcję z fanami. Tym razem poprosiła o propozycje zdjęć, jakie powinna opublikować. Pojawiła się sugestia zorganizowania "kitchen tour", czyli oprowadzenia po kuchni. Okazuje się, że zrobiła to już dawno temu.

Pazurowie chętnie publikują zdjęcia z zacisza domowego. Z ich profili w mediach społecznościowych możemy dowiedzieć się, jak mieszkają. Na Instagramie Edyty Pazury nie brakuje zdjęć z jadalni, gdzie codziennie pije kawę. Fani byli ciekawi, jak wygląda sama kuchnia. Poprosili o oprowadzenie po pomieszczeniu na Instagramie.

Cała kuchnia jest na moim blogu już od dawna - Edyta Pazura odpowiedziała na prośbę fanów.

Pazurowie chcieli sprzedać swój dom

Edyta Pazura wyznaje, że jej dom jest typowym kwadratem z lat 80. i długo nie była w stanie się do niego przekonać. Wraz z mężem próbowała go nawet sprzedać przez 5 lat. W pewnym momencie jednak Pazurowie całkowicie przebudowali dom i po ciężkim roku powstało ich niebiańskie królestwo.

Serce królestwa Pazurów było wykonywane na zamówienie

Wszystko zaczęło się od serca ich domu, czyli kuchennego stołu, który znamy z Instagrama. To tam toczą się boje o racje i poważne małżeńskie rozmowy. Drewniany stół z białymi nogami powstał na zamówienie u stolarza. Edycie Pazurze bardzo zależało na wprowadzeniu do całego domu bielonego drewna. W planach jest wymiana seledynowych krzeseł na zdecydowanie bardziej klasyczne w kolorze pasującym do stołu. Nad meblem znajdują się nietypowe lampy wykonane na wzór dzbanków. Jest to element, który przez swoją niesymetryczność denerwuje celebrytkę za każdym razem.

Kuchenka gazowa to nietypowo uargumentowany pomysł Cezarego Pazury

Edyta Pazura od zawsze marzyła o kuchence w stylu retro. Postawiła na elegancki model ze złotymi uchwytami, którego największą wadą była cena. Za namową męża zdecydowała się na kuchenkę gazową. Cezary Pazura twierdzi, że kuchenka gazowa jest zdecydowanie bardziej funkcjonalna i w razie ataku obcych lub odcięcia prądu będą mogli przynajmniej ugotować zupę.

Edyta Pazura zabrała obserwatorów do garderoby. Luksusowo? W żadnym wypadku

Edyta Pazura zdradza, jak dba o utrzymywanie się przyjemnych zapachów w domu

Celebrytka ma obsesję na punkcie zapachu i czystości. Fanom poleciła dobranie odpowiedniego okapu, który daje nie tylko niesamowity efekt wizualny, ale i jest osłoną przed rozprzestrzenianiem się aromatów na cały dom. Poleca także zabezpieczenie miejsca zabudową w postaci ścian bocznych po obu stronach kuchenki.

Kolejnym ważnym elementem w kuchni jest kran. Edyta Pazura wyznała, że wybierając go, kontaktowała się ze specjalistami, ale i sprawdziła budowę baterii kuchennej. Jej zdaniem nie ma nic gorszego, niż woda pryskająca w twarz podczas zmywania naczyń. Kran z wyciąganą nalewką to strzał w dziesiątkę!

