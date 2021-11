Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pitbull, a właściwie Armando Christian Pérez to artysta stojący za największymi hitami muzyki klubowej ostatniej dekady. Trudno znaleźć osobę, która nigdy nie tańczyła na imprezie do "Give me Everything" czy "Time of Our Lives". Ma na swoim koncie kilkanaście albumów studyjnych, dziesiątki przebojów oraz współpracę z największym gwiazdami estrady takimi, jak Christina Aguillera, Chris Brown czy Kesha. Jego dotychczasowy wizerunek jest na tyle charakterystyczny, że trudno wyobrazić sobie rapera z włosami.

Jedna z użytkowniczek TikToka postanowiła sprawdzić, jak gwiazdor będzie wyglądać w długich włosach i zaroście. Wideo stało się niezwykle popularne. Trudno się dziwić. Efekt przemiany jest niesamowity. Może po zobaczeniu tego filmiku Pitbull wreszcie pomyśli nad zmianą wizerunku? Metamorfoza robi wrażenie.

Pitbull w długich włosach. Fani komentują

W długich włosach Pitbull wygląda jak członek obsady "Gry o tron" - Kit Harington, który wcielał się w postać Jona Snowa. Inni z kolei dostrzegali podobieństwo do Davida Beckhama, inni twierdzili, że to cały Bradley Cooper!

Niech ktoś mu to jakoś wyśle. Widocznie musi wprowadzić kilka zmian.

Wygląda jak David Beckham i Bradley Cooper!

To nie pitbull, to husky - żartuje jedna z osób pod filmikiem.

Do kogo jest waszym zdaniem podobny w takiej wersji? Jak podoba Wam się metamorfoza?

