Do niedawna kwestie zdrowia psychicznego były postrzegane jako tematy tabu i nie poruszono ich publicznie. Teraz na szczęście sytuacja się zmienia. Na temat chorób i zaburzeń psychicznych głośno mówią też gwiazdy, często opowiadając przy tym o problemach, które je spotykają. Na takie szczere wyznanie zdobyła się właśnie modelka Bella Hadid.

Bella Hadid opowiedziała o osobistych problemach i walce z nimi

25-letnia Bella Hadid od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych modelek na świecie. Doskonale poznała wszystkie tajniki działania mediów społecznościowych. Młodsza siostra Gigi Hadid postanowiła podzielić się z fanami przemyśleniami na temat zdrowia psychicznego i opowiedzieć o codziennej walce z pojawiającymi się trudnościami. W opublikowanym na Instagramie wpisie wyraziła również zdanie na temat internetowej rzeczywistości.

Media społecznościowe nie są prawdziwe. Niech każdy, kto zmaga się z trudnościami, o tym pamięta. Czasami trzeba usłyszeć, że nie jesteście w tym sami. Widzę was i słyszę. Samopomoc, choroby i zaburzenia psychiczne nie są linearne, przypominają płynny rollercoaster pełen przeszkód. (...). Wiedzcie jednak, że zawsze jest światełko na końcu tunelu, że ten rollercoaster w którymś momencie się zatrzyma - napisała.

Bella Hadid wyznała, że właściwie każdego dnia zmaga się z lękami i problemami.

Wszyscy jesteśmy inni, każdy ma do zaoferowania coś wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju. Ludzie zapominają jednak, że wszyscy czujemy się podobnie: zagubieni, niepewni (...). Ten niepokój, wszyscy go czują i wszyscy próbują w jakiś sposób ukryć. Tak właściwie wyglądają mój każdy dzień, każda noc od paru lat - napisała Bella Hadid.

W 2019 roku Bella Hadid powiedziała, że miewa stany depresyjne

To nie pierwszy raz, kiedy modelka zabrała głos w sprawie zdrowia psychicznego. W 2019 roku podczas "Vogue Fashion Festival" w Paryżu przyznała, że od kilku lat walczy z depresją. Hadid czuła się winna, że pomimo ogromnej sławy i idących za nią możliwości wciąż odczuwa smutek. To wyznanie spowodowało, że zaczęła częściej publikować na Instagramie posty, w których zachęcała do skupienia się na dbaniu o stan emocjonalny i psychiczny.

***

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Nie wahaj się po nią zwrócić. Poniżej lista z numerami telefonów, pod które mogą dzwonić osoby chcące uzyskać pomoc (przytaczamy ją za biurem RPO):

800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;

800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00, bezpłatna);

22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00-22.00) - pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości;

510 260 554 lub 517 360 159 linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).