Malediwy to popularny kierunek wśród gwiazd i celebrytów. Ostatnio wypoczywała tam Małgorzata Kożuchowska, a po chrzcinach syna na luksusowe wakacje wybrała się Magdalena Stępień. Teraz na słoneczny wypoczynek skusiła się Julia Wieniawa, która ewidentnie nie traci czasu - chlupie się w oceanie i opala na gorącej plaży.

Zobacz wideo Julia Wieniawa na rajskich wakacjach

Mieszkanie Julii Wieniawy za 2 mln wygląda niczym z magazynu. Taras jak na Bali

Julia Wieniawa zasłania się kapeluszem na Malediwach

Na nowym zdjęciu widać, że Julia Wieniawa w pierwszych dniach pobytu na urlopie, wybrała się na opalanie przy oceanie. Wygląda na zupełnie zrelaksowaną, a może wręcz śpiącą. Leży plecami do fotografa i opiera dłoń na rozłożonej obok książce. Na słońce zabrała ze sobą także butelkę białego wina. Błogi obraz dopełnia wygodnie rozłożona aktorka, która leży nago na kładce, a pośladki ma zasłonięte wielkim kapeluszem z szerokim rondem. Okazuje się, że Wieniawa nie szukała długo i postawiła na model z sieciówki. Wybrała ten z Zary, który do najdroższych nie należy. Wakacyjny, pleciony kapelusz to koszt około 120 złotych.

Gwiazdy na otwarciu lodziarni Stefano Terrazzino. Wieniawa w oryginalnych spodniach

Poza tym artystka często prezentuje się na plaży w strojach ze swojej marki. Paraduje w nich razem z mamą, która jest towarzyszką aktorki na luksusowych wczasach. Wybrały się do hotelu, gdzie za noc trzeba zapłacić za osobę od 2200 do 3400 złotych. Czy może być lepiej?

