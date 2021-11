Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Aneta Zając nie lubi dużych zmian w swoim wizerunku. Bardzo jasne proste włosy, delikatny makijaż, klasyczne ubrania - to jej stały image. Chociaż artystka pokazała się już w wielu różnych kreacjach w programie "Jak oni śpiewają?" czy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", to nigdy nie była tak duża zmiana. Ale dla roli w filmie Patryka Vegi aktorka gotowa była przejść metamorfozę.

Charakteryzacja z najnowszego filmu Vegi sprawiła, że aktorkę w pierwszej chwili trudno rozpoznać. Trwała, mocny makijaż i obcisła sukienka w zwierzęcy print - to połączenie w stylu lat 80.

Aneta Zając w filmie Patryka Vegi

Zmiana wizerunku, którą przeszła zając, to efekt jej współpracy z Patrykiem Vegą. Aktorka wystąpi w "Pitbullu". To najsłynniejsza seria filmowa kontrowersyjnego reżysera.

Aneta Zając w mocnej roli. "Marysia ty gangsterze"

Reżyser lubi budować wyraziste postacie kobiet, możemy się więc spodziewać, że za wizualną przemianą Anety Zając może iść niecodzienna dla niej rola. O mocnym charakterze postaci Zając świadczą zajawki promujące film.

To zdjęcie nie mogło umknąć uwadze fanów. Wściekła Zając na ekranie to dobry powód, żeby pójść do kina.

Marysia, ty gangsterze.

Mega stylizacja!

Niezła przemiana.

Ojej! Ale zaskoczenie! - czytamy na profilu aktorki.

Myślicie, że zaskoczy na ekranie?

