Mimo wielu porażek wizerunkowych Wersow stała się najbardziej wpływową influencerką tego roku według rankingu Forbes. Weronika Sowa chętnie odsłania przed odbiorcami życie prywatne. Wielokrotnie wspominała, że rodzina i relacje z bliskimi są dla niej niezwykle ważne. W publikowanych materiałach chętnie pokazuje swojego brata oraz młodszą siostrę. Ta niestety spotkała się ostatnio z falą hejtu.

Członkini Ekipy długo zastanawiała się, czy pokazać swoją młodszą siostrę w internecie. Nadia ma obecnie 9 lat i zawsze bardzo cieszy się kiedy Wersow wraca do rodzinnego domu w Mielcu. Influencerka wielokrotnie wspominała, że są sobie bliskie. Po długich rozmowach z rodzicami zdecydowała się pokazywać jak spędza czas z Nadią. Narzeczona Friza w jednym z ostatnich filmów wyznała, że ma to swoje plusy i minusy. Dzieci chętnie zadawały się z jej młodszą siostrą ze względu na bliskie relacje z popularnymi osobami.

Wersow opublikowała filmik ze swoją młodszą siostrą

Ostatnio Wersow rozpoczęła daily na TikToku. Fani zauważyli, że kontent, który tam publikuje jest bardzo luźny i pozwala na bliższe poznanie influencerki. Postanowiła pochwalić się wykonaniem trendu z Nadią. Dziewczyny świetnie się bawiły tańcząc do jednej z popularnych piosenek. Nagranie zdobyło niemal trzy miliony wyświetleń. Niektórzy postanowili nieprzyjemnie skomentować wygląd dziewięciolatki.

Siostra Weroniki Sowy zmierzyła się z falą hejtu

Internauci zaczęli porównywać wygląd siostry Wersow do mniej urodziwych postaci z bajek czy wyśmiewać brwi. Wzburzyło to część widowni Weroniki Sowy. Zauważyli, że w ostatnim czasie na TikToku pojawia się wiele filmików nawiązujących do traum z dzieciństwa, a w tym samym czasie spływa hejt na dziewięciolatkę. Uważają, że można nie lubić samej Weroniki Sowy, ale uderzanie w jej rodzinę jest nie na miejscu.