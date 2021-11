Wakacyjne wypady gwiazd? Więcej przeczytacie na ten temat na Gazeta.pl.

Izabela Janachowska od tygodnia relacjonuje fanom wypad do Dubaju. Były już ujęcia na tle wieżowców, romantyczne pozy z mężem i prezentacja najlepszych wyjazdowych stylizacji. Najnowsze zdjęcia pokazują z kolei, co prezenterka przyodziewa na plażę. Wybrała stroje kąpielowe luksusowej marki. To jednak nie jedyna rzecz, która przykuła uwagę.

Izabela Janachowska w strojach za dwa tysiące złotych

Izabela Janachowska na Instagram wrzuciła zdjęcie, na którym uwagę zwracają przede wszystkim wielkie czarne okulary, zakrywające niemal pół twarzy. Zza włosów przebija się markowa góra od bikini. Za strój z wyraźnym logiem Gucci Janachowska musiała sporo zapłacić. Na stronie marki cena za podobny kostium to 390 euro, czyli około 1800 złotych.

Uwagę internautów zwrócił jeszcze inny element wyglądu Janachowskiej. To wyeksponowane usta, które - zdaniem fanów - są zdecydowanie za duże.

Jest pani piękna kobietą, ale te usta napompowane aż nie pasują.

Izabelo, jesteś śliczna... Niepotrzebnie te usta powiększałaś.

Piękna to była kiedyś, kiedy była naturalna. Niepotrzebnie zrobiła te usta i zęby. Szkoda - pisali jej w komentarzach.

Iza zdaje się nie przejmować i nawet nie odpowiada na zaczepki obserwatorów. Wręcz przeciwnie - od momentu wrzucenia zdjęcia na jej InstaStories pojawiło się jeszcze kilka wakacyjnych ujęć.

