Więcej newsów o gwiazdach znajdziecie w naszym boksie na gazeta.pl.

REKLAMA

Premiera "Bo we mnie jest seks". Torbicka w sukience mini, Kukulska w skórzanych spodniach

O fotomodelce Patrycji Tuchlińskiej zrobiło się głośniej w show-biznesie tuż po tym, gdy związała się ze starszym o 50 lat miliarderem Józefem Wojciechowskim. Para, choć wróżono jej krótką przyszłość, przetrwała próbę czasu, a w sierpniu tego roku doczekała się nawet narodzin syna. Dumni rodzice postanowili zaczerpnąć chwilę oddechu od obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem i wypoczywają w Dubaju. Celebrytka na Instagramie żali się na trudy macierzyństwa i docenia wolną chwilę.

Zobacz wideo Anna Karczmarczyk pokazała wnętrze inwestycji u jednego z projektantów. Pochwaliła się też wakacjami

Patrycja Tuchlińska narzeka na brak czasu przez macierzyństwo

Młoda mama w towarzystwie 74-letniego ukochanego wybrała się na kolację do ekskluzywnej restauracji w Dubaju. Wystylizowana zapozowała przy stoliku, by pochwalić się na Instagramie randką z partnerem. Tuchlińska zauważyła, że takie wieczory to dla niej w ostatnim czasie rzadkość. Odkąd urodziła syna, nie potrafi "zabrać się za napisanie czegoś sensownego", dlatego docenia wyjazd i to, że mogła na chwilę zapomnieć o opiece nad dzieckiem. Pociechą w tym czasie zajęła się jej mama.

Macierzyństwo pochłania dużo czasu. Nawet trudno mi się zabrać za napisanie czegoś sensownego. Ten wyjazd zrobił dla nas sporo dobrego. Mogliśmy spędzić o wiele więcej czasu wspólnie, ale też (dzięki pomocy mojej mamy) wychodzić wieczorami na kolacje, jak za dawnych czasów. Tego nam było trzeba! - ekscytuje się w social mediach.

Cóż, życzymy Patrycji, aby w jej życiu pojawiały się tylko takie problemy związane z rodzicielstwem.

Kim jest Patrycja Tuchlińska?

Jest absolwentką inżynierii mechanicznej na Politechnice Wrocławskiej. Pracowała jako fotomodelka, między innymi prezentowała na wybiegu ubrania Ewy Minge. Jej pasją są podróże. Na Instagramie chętnie dzieli się zdjęciami z całego świata.

Marta Żmuda Trzebiatowska po raz pierwszy o chorobie. "Od lat się z nią borykam"