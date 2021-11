Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Roksana Węgiel to młoda wokalistka, dla której trampoliną na czerwony dywan okazał się program "The Voice Kids". Zaczynała jako 12-latka, a jednym z jej największych sukcesów jest zwycięstwo w dziecięcym konkursie Eurowizji. Węgiel była prawdziwym "złotym dzieckiem". Wychowała się w Jaśle - tam, gdzie dorastał też Michał Szpak i Ralph Kaminski. Od zawsze pasjonował ją taniec i muzyka. Jeszcze zanim trafiła do telewizji, miała na swoim koncie wiele publicznych występów.

Teraz artystka ma już 16 lat i na oczach swoich fanów staje się dorosłą kobietą. Dorastanie na scenie sprawia, że Roksana zawsze jest gotowa na nowe wyzwania. Doskonale wiedzą o tym jej fani, którzy chętnie pytają Roxie na Instagramie o plany na przyszłość.

Roksana Węgiel w FAME MMA

Ostatnio miłośnicy twórczości Roksany Węgiel postanowili zapytać artystkę, czy wystąpi kiedyś w FAME MMA. Odpowiedź dziewczyny była zaskakująca!

Jestem pewna, że kiedyś tam wystartuję - zapowiedziała na swoim stories.

Czy Roksana mówi serio? A może po prostu robi sobie żarty? Pewnie jeszcze trochę poczekamy, żeby się o tym przekonać. Na razie Roxie skupia się na swojej karierze muzycznej i przygotowywaniu coraz bardziej zaskakujących stylizacji.

Pracy może być sporo, zwłaszcza że ostatnio artystka coraz więcej mówi o swoich planach wystąpienia na kolejnym konkursie Eurowizji. Tym razem dla dorosłych. Jak myślicie, czy Roxie poradziłaby sobie na międzynarodowym lepiej konkursie niż Rafał Brzozowski?