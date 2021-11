Więcej o życiu gwiazd internetu przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Kinia wybiła się przede wszystkim na TikToku, na którym zgromadziła już 3,4 mln fanów. Popularność celebrytki sprawiła jednak, że postanowiła swoją internetową działalność przenieść także na inne kanały - w tym na YouTube. Wiczyńska należy do niezwykle szczerych i otwartych influencerek, nie ma oporów przed omawianiem bardzo osobistych problemów czy kwestii zdrowotnych - głośno było m.in. o filmiku, w którym opowiadała o zabiegu założenia wkładki antykoncepcyjnej. Kinia na swoim kanale dzieliła się także problemami z zębami, jednak wszystko wskazuje na to, że ta historia w końcu będzie miała szczęśliwy finał.

Zobacz wideo Czego nie lubi Danny Ferreri?

Dziwne występy w "Mam talent!"? Było ich sporo. Nie tylko wokalne porażki

Kinia Wiczyńska spiłowała zęby. Pokazała zdjęcie po zabiegu

Przeprawa Kini ze zgryzem zaczęła się w 2019 roku. Influencerka zdecydowała się na założenie aparatu i chociaż zęby szybko się wyprostowały, zaczął pojawiać się na nich tajemniczy osad, który sprawił, że stały się bardzo mocno żółte. Piaskowanie i inne zabiegi częściowo pomogły, jednak problem nadal nie zniknął całkowicie. Celebrytka zdecydowała się na zabieg kompozytowego uzupełnienia zębów, jednak dowiedziała się, że nie można go wybielić, a do tego z czasem będzie się on ścierał. Aby odzyskać piękny uśmiech, Kinia postanowiła spiłować zęby i wstawić korony, o czym opowiedziała w filmiku.

Mam mega słabe zęby, łamiące się, brzydkie. Teraz spełniam swoje marzenie. Mega się stresuję, bo jednak korona to decyzja nieodwracalna. Kiedy się spiłuje zęby, to już tak będzie, będą spiłowane już na całe życie - wyznała zdenerwowana celebrytka przed zabiegiem.

Mimo stresu Kinia doprowadziła sprawę do końca. Lekarz spiłował jej na razie górne zęby i założył na nie korony tymczasowe. Influencerka obawiała się, że przez pokazanie efektu po spiłowaniu filmik na YouTubie zostanie zablokowany, dlatego zdjęcie zamieściła na InstaStories, uprzedzając przedtem obserwujących, że nie jest to widok dla osób wrażliwych.

Kinia Wiczyńska instagram.com/@kinia.wiczynska

Nieznane dzieci gwiazd. Piękna córka Jude'a Lawa, tajemniczy Maks Ibisz

Kinia jest niezwykle zadowolona z efektu, mimo że na razie jest on jedynie tymczasowy. Przyznała także, że już widać różnicę między odcieniem jej naturalnych i nowych zębów, które mają być jeszcze bielsze. Zapowiedziała także, że nadal będzie dzielić swoją historią z zębami, bo wie, że z podobnym problemem boryka się wiele osób.