Chcesz wiedzieć więcej o rodzinie Lewandowskich? Zaglądaj na Gazeta.pl.

REKLAMA

Choć Anna i Robert Lewandowscy starają się każdą wolną chwilę spędzać z dziećmi, to zdaje się, że ich córki częściej zostają pod opieką matki. Okazuje się, że piłkarz też sobie świetnie radzi z Klarą i Laurą. Poradził sobie nawet ze zrobieniem fryzury starszej z pociech.

Te gwiazdy ukrywały ciążę przed mediami. Sarsa ujawniła się dopiero, gdy urodziła

Zobacz wideo Anna Lewandowska chwali się talentami córki

Robert Lewandowski uczesał córkę. Co za fryzura!

Trenerka i piłkarz bardzo często są w rozjazdach i dużo uwagi poświęcają pracy, jednak wielokrotnie podkreślali, że rodzina jest dla nich najważniejsza. Starają się zatem łączyć zawodowe i rodzinne obowiązki. Czasem nawet Anna Lewandowska zabierała ze sobą córki do pracy. Kiedy jednak nie może sobie na to pozwolić, dziewczynki zostają pod opieką ojca.

ZOBACZ: Robert Lewandowski został sam z córkami. "Tymczasem w domu...". Oby nie skończyło się tak, jak w przypadku Edyty Pazury

Teraz najwidoczniej spędzili trochę czasu w rodzinnym gronie, a trenerka nagrała moment, w którym piłkarz czesze Klarę. Trzeba przyznać, że efekt końcowy wygląda całkiem dobrze!

Tatuś na medal - skwitowała krótko Lewandowska.

Robert Lewandowski ma już wprawę. To nie pierwszy raz, kiedy wcielił się w rolę fryzjera. Już jakiś czas temu żona piłkarza pokazała na InstaStories, jak zaplatał warkocz Klarze. Niektórym sprawia to sporą trudność, a w efekcie włosy są splątane, a nie uczesane. Wygląda na to, że sportowiec ewidentnie miał przećwiczoną tę fryzurę! Ma fryzjerski fach w ręku? Kto wie, może kiedyś żonę uczesze na jakieś wyjście!

Gessler ocenia restaurację Lewandowskiego. "Trochę się dokłada na początku"