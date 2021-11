Antek Królikowski musi opuścić Opozdę. Wylatuje z kraju. "Będą przez miesiąc płynąć jachtem"

Chcesz wiedzieć więcej o związkach gwiazd i celebrytów? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl.

W życiu Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy szykują się ogromne zmiany. Para oczekuje narodzin pierwszego dziecka. Do rozwiązania jeszcze trochę czasu zostało. Czy te najbliższe tygodnie ciężarna aktorka spędzi bez męża? "Super Express" donosi, że tak może być.

Antek Królikowski wyjeżdża na jakiś czas?

Zdaje się, że odkąd Antek Królikowski i Joanna Opozda wzięli ślub, stali się nierozłączni. Nie brakuje ich wspólnych relacji w mediach społecznościowych, z czego dowiadujemy się, jak razem spędzają czas. Aktor towarzyszył nawet ukochanej w pracy i wybrał się z nią na plan filmowy. Ponoć wkrótce to on poświęci się pracy. "Super Express" donosi, że Antek Królikowski dostał zagraniczny kontrakt, a to wiąże się z jego wyjazdem z Polski na dłuższy czas.

"Przez Atlantyk" to program, w którym udział weźmie kilka gwiazd. Będą one przez miesiąc płynąć jachtem z Karaibów na Majorkę – zdradza informator tabloidu.

Jeśli wierzyć tym rewelacjom, to aktor jeszcze w tym miesiącu spakuje walizki i wyleci z kraju, by wziąć udział w nagraniach. Tabloid dotarł też do informacji o rzekomej wysokości wynagrodzenia dla Antka Królikowskiego za udział w tym projekcie. Mówi się o kwocie 200 tysięcy złotych. Miesiąc to wbrew pozorom nie jest tak długo, więc wierzymy, że aktorska para przetrwa rozłąkę.

