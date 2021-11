Więcej o programie "Chłopaki do wzięcia" przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Ryszard "Szczena" Dąbrowski popularność zdobył dzięki udziałowi w serialu dokumentalnym "Chłopaki do wzięcia" o kawalerach ze wsi, którzy poszukują miłości. Dał się poznać jako mężczyzna często mający problemy z prawem (do więzienia trafił np. za prowadzenie samochodu po alkoholu). Wydawało się, że po niedawno odbytej odsiadce Rysiek odrobinę się uspokoił i znalazł szczęście u boku Asi i ich wspólnego synka Marcela. Niestety, w niedawno udzielonym wywiadzie "Szczena" przyznał, że rzeczywistość nie jest kolorowa.

Zobacz wideo Jak Danny Ferreri opisałby swojego przeciwnika z Fame MMA - Wardęgę?

Ryszard "Szczena" Dąbrowski o awanturze z Asią. "Przez to zabrali nam dziecko"

Niedawno Ryszard Dąbrowski został zatrzymany przez policję. Do zdarzenia doszło po jednej z awantur w domu "Szczeny" i jego ukochanej Asi. W momencie przyjazdu policji mężczyzna był pod wpływem alkoholu - on trafił na izbę wytrzeźwień, ona do szpitala, zaś opiekę nad dzieckiem powierzono odpowiedzialnej rodzinie zastępczej, u której mały Marcel wciąż przebywa.

Dąbrowski rozmawiał z reporterką kanału TVreklama przy okazji występu na gali MMA VIP 3. Towarzyszyła mu partnerka, Joanna. Jak oboje przyznali przed kamerą, "w wyniku awantury i donosów sąsiadów" służby odebrały im dziecko. Odniósł się także do doniesień, jakoby w jego domu miało dochodzić do przemocy nie tylko względem partnerki, ale również Marcela.

Mała awantura. Przez to zabrali nam dziecko, zadzwonili po policję i wszystko. A, jak widać, jesteśmy cali i zdrowi, nie bijemy się, ktoś nas oskarża o to, że bijemy synka.

W dalszej części wywiadu Ryszard spekulował, że sąsiedzi są bardzo zazdrośni o status jego rodziny oraz fakt, że nie musi ciężko pracować by zarabiać.

"Szczena" ma jeszcze jedno dziecko. Córkę począł z koleżanką obecnej partnerki

Jak się okazuje, to nie jedyne problemy w życiu chłopaka do wzięcia. Ryszard w wywiadzie przyznał, że jest telefonicznie nękany przez byłą partnerkę, z którą doczekał się sześcioletniej córki. Co ciekawe, kobieta jest byłą koleżanką obecnej wybranki "Szczeny", Asi.

Asia twierdzi, że to nie moja córka, a ja wiem, że moja. Ale Asia jest tak zazdrosna, że nienawidzi jej, bo to akurat jej koleżanka. (...) No jakby nie patrzeć, wiem, kiedy je robiłem. Miałem robić badania DNA, ale na to się nie zgodziłem, bo mi szkoda było dziecka. Nie zabezpieczaliśmy się.

Miejmy nadzieję, że Ryszard i jego partnerka przejdą przemianę, która pozwoli im na spokojniejsze życie.