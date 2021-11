Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Klaudia Halejcio na początku czerwca została mamą. Na świecie pojawiła się jej córka, która otrzymała imię Nel. Aktorka nie ukrywa, że odnajduje się w nowej roli, a dziecko jest jej oczkiem w głowie. Dlatego chętnie dzieli się z użytkownikami Instagrama, jak sobie radzi oraz jak rozwija się maluch. Tym razem zaprezentowała sylwetkę, którą wypracowała po ciąży.

Klaudia Halejcio pozuje w bieliźnie

Aktorka pozuje w łazience, która urządzona jest w stylu glamour. Na ścianach i podłodze jest marmur, znalazła się tam także wanna wolnostojąca.

Klaudia zrobiła zdjęcie, w którym odbija się w lustrze do kolan. Ma na sobie bieliznę w kolorze czerwonego wina.

Cieszę się, że udaje mi się wrócić do formy. Pomimo wielu nieprzychylnych komentarzy po ciąży czuję, że wreszcie nawiązuję porozumienie ze swoim ciałem i zaczynam odczuwać wewnętrzny spokój i ład - poinformowała swoich obserwatorów.

Internautki są pod wrażeniem sylwetki Halejcio, a także nie dowierzają, jak mogła otrzymywać negatywne komentarze:

Nieważne czy są jakiekolwiek niedoskonałości czy nie. Ciało kobiety, która urodziła dziecko, jest i zawsze będzie najpiękniejsze.

Przecież wyglądasz jak petarda, kto może twierdzić inaczej.

Z zazdrości piszą. Cudnie pani wygląda - komplementują.

Klaudia Halejcio kiedyś została zapytana, w jaki sposób wraca do formy. W komentarzu zdradziła, jak wygląda jej dieta. Przyznała, że nie ma się czym chwalić, bo nie jest zbyt dobra. Aktorka ma catering, jednak zdarza jej się podjadać. W dodatku nie stroni od spożywania słodkości.

Powrót do formy sprzed ciąży to indywidualna kwestia i każda kobieta w swoim tempie powinna wracać do sylwetki, która ją zadowoli.