Jakub Zaborski i Piotr Szumlas zrobili znakomite wrażenie w piątej edycji "Must Be the Music". Ich występ zachwycił nie tylko jury, ale również publiczność, co doprowadziło ich do wielkiego finału i zwycięstwa w programie. W 2015 roku duet zakończył jednak swoją działalność. Po kilka latach przerwy Jakub Zaborski postanowił powrócić i zamierza podbić międzynarodowy rynek muzyczny. Czy uda mu się powtórzyć sukces sprzed ośmiu lat?

Jakub Zaborski w "X Factor Malta"

O tym, że Jakub Zaborski wziął udział w popularnym programie muzycznym, mogliśmy przeczytać na jego Facebooku. Wokalista w połowie września poinformował, że wziął udział w castingach. Emisja programu ruszyła 3 października, odcinki są również dostępne online.

Chciałem tylko napisać, że jestem uczestnikiem programu "X Factor Malta", w co trochę jeszcze nie mogę uwierzyć. Emisja rusza już 3 października o godzinie 20:50 w Television Malta, ale można również oglądać odcinki online. To będzie piękna przygoda - napisał Jakub.

Jakub zachwycił jury nie tylko rewelacyjnym wykonaniem hitu "Torn" Natalii Imbruglii, ale również opowiedzianą historią. Okazało się, że zwycięzca piątej edycji programu "Must Be the Music" od kilku lat leczy się na depresję. Jakub wyznał, że już samo pojawienie się na castingu traktuje jako ogromny sukces. Wybór piosenki również nie był przypadkowy. Zaborski powiedział, że utwór "Torn" doskonale odzwierciedla jego uczucia i emocje. Jurorzy docenili talent Polaka i zaprosili go do kolejnego etapu.

Trzymamy kciuki za Jakuba Zaborskiego i życzymy mu zwycięstwa w programie.