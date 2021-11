Więcej artykułów na temat Gigi i Belly Hadid przeczytasz na Gazeta.pl

Gigi i Bella Hadid zaliczane są do grona najpopularniejszych modelek na świecie. Ogromną rolę w karierze zawodowej młodych kobiet odegrała ich mama. Yolanda Hadid doskonale znała reguły panujące w show-biznesie. Swoje doświadczenia zdobyte w branży mody przekazała córkom i sprawiła, że stały się wielkimi gwiazdami. Czy zasady, którymi kierowała się Yolanda Hadid mogły być czasem zbyt surowe dla dorastających dziewczynek?

Brutalna szczerość Yolandy Hadid wobec córek

Zanim Gigi i Bella Hadid stały się światowej sławy modelkami, wystąpiły u boku mamy w znanym programie telewizyjnym "The Real Housewives of Beverly Hills". Na YouTubie możemy znaleźć nagranie będące połączeniem scen z kilku sezonów, w którym zostały zebrane wypowiedzi Yolandy Hadid na temat stylu życia i sposobu odżywiania jej córek, a w szczególności Gigi. Okazuje się, że kobieta nie przebierała w słowach i za wszelką cenę starała się doprowadzić do sukcesu nastolatki w świecie mody.

Zabroniła kilkunastoletniej Gigi grać w siatkówkę, ponieważ twierdziła, że tym sposobem jej sylwetka stanie się zbyt masywna i "męska". Oprócz tego, zdaniem Yolandy pasja najstarszej córki odciągała ją od głównego celu, jakim było zrobienie kariery modelki.

Te dziewczyny trenują cztery godziny dziennie po szkole, więc ich ciała są duże i masywne. To znaczy, że jedzą jak mężczyźni - powiedziała Yolanda.

W innej scenie Yolanda i Gigi są na planie jednej z sesji zdjęciowych. Nastolatka szykuje się do świętowania urodzin, a jedyne, czego nie może się doczekać to złamanie restrykcyjnej diety. W tym przypadku Yolanda również sprowadza córkę na ziemię i ostrzega ją, że musi zachować szczupłą sylwetkę, jeżeli dalej chce pracować jako modelka.

Surowe zasady tajemnicą sukcesu Gigi Hadid?

W czwartym sezonie "The Real Housewives of Beverly Hills" pokazana została rozmowa Yolandy Hadid z Gigi. Kobieta gratuluje córce, że udało jej się zachować restrykcyjny tryb życia. Jej zdaniem to właśnie codzienne ćwiczenia i surowa dieta doprowadziły ją do wymarzonego celu. Chociaż Gigi przyznaje, że czasami nienawidzi ćwiczeń, zgadza się, że to wszystko jest tego warte, ponieważ jest odnosząca sukcesy modelką. W jednym z wywiadów Hadid wyznała, że mama zawsze była dla niej i jej siostry wsparciem, ale też motywowała je do działania.

Mama zawsze nam mówiła, że jest wiele piękniejszych i bardziej pracowitych dziewczyn na świecie. Jeśli nie weźmiemy się do roboty, ktoś nas szybko zastąpi - powiedziała Gigi.

Podczas gdy kariera Gigi nabierała rozpędu, jej młodsza siostra również próbowała swoich sił w świecie modelingu. Dziewczyna musiała łączyć pracę z nauką. Yolanda Hadid zgodziła się, że córka może rzucić szkołę, ale dopiero w momencie, gdy za kontrakty reklamowe będzie otrzymywać miliony dolarów. Obecnie obie siostry odniosły światowy sukces i cieszą się ogromną popularnością.

Konflikt Zayna Malika i Yolandy Hadid

Niedawno media obiegła informacja, że Zayn Malik rozstał się z Gigi Hadid. Piosenkarz obecnie jest na językach całego świata za sprawą konfliktu z matką byłej partnerki. Między nim, a Yolandą Hadid miała wywiązać się awantura, w wyniku której piosenkarz wyzywał ją i dopuścił się wobec niej rękoczynu. Matka Gigi Hadid zgłosiła sprawę odpowiednim służbom. Jak donoszą amerykańskie media, wokalista ponoć zgodził się na ugodę. Mężczyzna został ukarany grzywną i dostał nadzór kuratora.