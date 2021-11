Więcej artykułów na temat uczestników "Tańca z Gwiazdami" przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

25 października odbył się finał 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". O zwycięstwo w programie walczyły dwie rewelacyjne pary: Hanna Żudziewicz i Piotr Mróz oraz Magdalena Kajrowicz i Rafał Maserak. Kryształowa Kula trafiła w ręce aktora i pięknej tancerki. Ponad tydzień po tym sukcesie Hanna Żudziewicz wraz z ukochanym wybrali się na urlop. Zdjęciami z wyjazdu pochwalili się w mediach społecznościowych.

Buntowniczka, romantyczka. TikTok Marianny Schreiber odsłania kolejne oblicza

Zobacz wideo Edyta Herbuś zostanie jurorką „Tańca z Gwiazdami"? Jasna deklaracja

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke polecieli na wakacje

Kilka dni temu na Instagramie tancerki pojawiła się pierwsza fotografia z wyjazdu. Ubrana w czarne bikini Hanna Żudziewicz pozuje na tle hotelowego basenu. W tym samym czasie na profilu Jacka Jeschke również pojawiło się wakacyjne zdjęcie. W opublikowanych postach oboje nawiązali do tegorocznego święta Halloween.

Mój strój na Halloween. Fajny? - napisała Hanna.

I jak wam się podoba moje przebranie na Halloween? - zapytał na Instagramie Jacek.

W komentarzach fani nie kryli zachwytu, obje, zebrali mnóstwo pozytywnych słów.

Cudny i bardzo oryginalny strój. Haniu, świetnie wyglądasz.

Haniu, wyglądasz jak milion dolarów - napisali fani Hanny Żudziewicz.

Najlepsze przebranie. Udanego wypoczynku, należy wam się - możemy przeczytać na profilu Jacka.

Oprócz wypoczynku nad basenem para postawiła również na aktywne spędzenie wolnego czasu. Zachwycona przepiękną Walencją. Hanna Żudziewicz starała się nagrać każde miejsce, które miała możliwość zobaczyć podczas wyjazdu. Szczególne wrażenie wywarła na tancerce zabudowa miasta, którą pokazała na InstaStories.

Hanna Żudziewicz Screen: Instagram/@hannazudziewicz

Hanna Żudziewicz Screen: Instagram/@hannazudziewicz

Para w życiu i na parkiecie

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz to niezwykle zdolni tancerze, którzy mają na swoim koncie liczne sukcesy na polskich i międzynarodowych parkietach. Partnerami w tańcu są od dziesięciu lat, dobre relacje na parkiecie przeniosły się również do życia prywatnego. Miłość do tańca przerodziła się w płomienne uczucie, które z biegiem czasu staje się jeszcze silniejsze.

Hanna Żudziewicz,Jacek Jeschke Screen: Instagram/@hannazudziewicz