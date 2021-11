Kim Kardashian coraz bardziej angażuje się w relację z Petem Davidsonem? Mieli spędzić razem noc

Więcej o romansach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Wiadomość o rozstaniu Kim Kardashian i Kanye Westa dla wielu była zaskoczeniem. Ich małżeństwo wydawało się być zgodne, jednak okazało się, że walczyli z wieloma problemami. Celebrytka powiedziała raz, że nie pasowało jej to, że męża nie ma w domu, a ona czuła się samotna. Po 40. urodzinach doszła do wniosku, że nie chce tak dłużej żyć. Oczywiście nie był to jedyny powód ich rozstania. Oboje próbują ułożyć swoje życie uczuciowe na nowo.

Kim Kardashian i Pete Davidson są coraz bliżej

Kim przez pewien czas była sama, ale to się zmieniło i coraz goręcej robi się wokół jej relacji z Petem Davidsonem. Do sieci trafiły ujęcia, na których trzymają się za ręce. Tym samym zainteresowanie mediów się rozkręciło. Ostatnio dziennikarze poinformowali, że celebrytka i aktor spędzili razem noc. Miało się to stać przed ich wizytą w parku rozrywki.

Takie newsy podaje magazyn "Gawker". Informatorzy mieli donieść, że zakochani (?) 28 października nocowali w tym samym hotelu w Los Angeles. Dzień później widziano ich razem w Knott's Scary Farm w kalifornijskim Buena Park. Byli z nimi wtedy Kourtney Kardashian i Travis Barker.

Także Kanye próbuje stworzyć nowy związek. Jakiś czas temu do mediów trafiły informacje, że spotyka się z Iriną Shayk. Na dowód dołączone były nawet zdjęcia. Spotykali się kilka tygodni, jednak ich relacja nie przetrwała. Czy West i Kardashian wrócą do siebie? Niedawno muzyk zasugerował, że była ukochana nadal go kocha.

