Inga z "Hotelu Paradise" po dołączeniu do ekipy, jasno dawała do zrozumienia, że podoba jej się Przemek. Gdy on skupił swoją uwagę na innej uczestniczce, po prostu odpuściła. Później wspominała, że to mężczyzna powinien walczyć o kobietę, co nie zostało dobrze odebrane przez widzów.

Zobacz wideo Inga z "Hotelu Paradise" o swoich toksycznych związkach

Inga z "Hotelu Paradise" o traumatycznych przejściach

Inga z "Hotelu Paradise" nagrała na InstaStories relacje, w której tłumaczy się ze swojej opinii na temat relacji damsko-męskich. Przyznała, że po traumatycznych doświadczeniach, teraz boi się wchodzić w nowy związek.

Dlaczego się nie staram o faceta? Pisaliście, że nie spodobała wam się moja wypowiedź w programie. Nie wiecie jednak, dlaczego mam takie przekonania. Nie staram się o faceta i uważam, że on powinien polatać za mną - to jest fakt. Nie umiem mówić o uczuciach, nie zabiegam.

Chciałaby założyć rodzinę i mieć kochającego partnera, przy którym poczuje się bezpiecznie, bo wcześniej nie mogła liczyć na takie oddanie. Zdrady, poniżanie, agresja... Byłym chłopakom ma sporo do zarzucenia.

To wszystko przez historie z mojej przeszłości. Jak na moje 27 lat mam spore doświadczenia w związkach. Przykre to jest, ale byłam bita przez chłopaka, ośmieszana, poniżana przez rok. Inny mnie wyrzucał z domu, a jeszcze kolejny zdradził.

W programie Inga wspominała, że jej poprzedni partner zostawił ją z dnia na dzień, mimo że poświęciła dla niego wiele, m.in. przeprowadziła do innego kraju.

Jak wiecie, potrafiłam oddać całą siebie, bo przeprowadziłam się do chłopaka do Hiszpanii. Zostawiłam wszystko, a on mnie rzucił w moje 26. urodziny.

Uczestniczka po wszystkim udała się do specjalisty, który wytłumaczył jej, że wina nie leży po jej stronie.

Kiedyś moja pewność siebie wynosiła minut sto. Nie ukrywam, że korzystałam z wizyt u psychologa i teraz akceptuje siebie.

Całe szczęście, że dziewczyna w porę skorzystała z psychologicznej pomocy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku ze złą kondycją psychiczną występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.