Odkąd Sandra Kubicka jest w związku z Baronem, na jej Instagramie nie brakuje wspólnych romantycznych zdjęć. W każdym takim poście modelka podkreśla, jak bardzo jest szczęśliwa i zakochana. Ostatnio znów dodała kadr, tym razem zrobiony przez ukochanego, na którym dużo odsłania. Według fanów wybrała kiepski moment na tego typu ujęcie.

Internauci oburzeni pośladkami Sandry Kubickiej. Powód? Pokazała je we Wszystkich Świętych

Modelka wrzuciła zdjęcie, na którym pozuje w bieliźnie, która odkrywa pośladki. Na ujęciu stoi tyłem na tle okna po odsłonięciu zasłon. Kadr podpisała: "Morning glow. By my love Alek Baron". Choć na profilu modelki nie brakuje odważnych ujęć w bieliźnie lub bikini, to najnowsze wywołało kontrowersje ze względu na dzień, w którym zostało opublikowane. Internautom nie spodobało się, że we Wszystkich Świętych gwiazda zamieszcza "takie" posty.

Miej trochę wyczucia kobieto. Czas zadumy.

Nie ma to, jak pokazać prawie gołą d*pę we Wszystkich Świętych. Co za klasa, no pogratulować.

Takie "widoki" powinna pani zachować dla ukochanego, a nie dzielić się z całym światem - skomentowali zbulwersowani internauci.

Jednak większość z nich zostawiła pozytywne reakcje pod seksownym zdjęciem modelki, a niektórzy stanęli w jej obronie, wskazując, że święto nie ma nic do rzeczy.

Dziwi mnie taka chęć pouczania innych, mówienia im, co jest dobre, a co nie. Niektórzy powołują się tu na chrześcijańskie święto, inni na szacunek do siebie itd. Szacunek do człowieka jest wtedy, kiedy nie wchodzę z butami w jego życie, a prawda chrześcijaństwa zdaje się, że mówiła coś o tym, aby nie rzucać kamieniami w ludzi, jeśli sami jesteśmy bez winy. Mnie się zaś wydaje, że kulturalny człowiek nie grozi paluszkiem, nie wytyka błędów innym, nie poucza, a skupia się na swoim życiu - skomentowała jedna z fanek.

Inni zauważyli, że modelka być może nie obchodzi nawet świąt kościelnych i uznali narzucanie tego, co wypada, a co nie, za nieodpowiednie. Sandra Kubicka nie odniosła się do zarzutów internautów.