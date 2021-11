Więcej informacji o gwiazdach i celebrytach znajdziesz na stronie Gazeta.pl

W Polsce coraz bardziej popularne staje się Halloween. Czy to się utrzyma? To się okaże, bo zabawa nadal ma wielu przeciwników. Natalia Kukulska, Dorota Szelągowska i Aleksandra Kwaśniewska nie mają nic przeciwko temu, by w przebraniach bawić się w ostatni dzień października. Są zdjęcia.

Kukulska, Szelągowska i Kwaśniewska spędziły razem Halloween

Celebryci coraz częściej dołączają do tej "mrocznej" zabawy i co roku prześcigają się w tworzeniu przebrań. Z zagranicznych gwiazd zdaje się, że nie ma sobie Heidi Klum, która co roku zaskakuje strojami, w których totalnie nie przypomina siebie. Na naszym podwórku w tym roku było głośno o Maffashion, która przebrała się za Matę oraz o Małgorzacie Rozenek i jej bliskich, którzy ucharakteryzowali się na rodzinę Adamsów.

ZOBACZ: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z dziećmi przebrani za rodzinę Addamsów. Identyczni! "Henio rozbił halloweenowy bank!"

W halloweenowe stroje wskoczyli także goście Natalii Kukulskiej, która zorganizowała imprezę. Bawili się na niej m.in. Kuba Badach, Aleksandra Kwaśniewska, Małgorzata Potocka, Dorota Szelągowska i Maciej Myszkowski. Goście wykazali się kreatywnością, o czym możemy przekonać się oglądając zdjęcia z towarzyskiego spotkania. Wokalistka była zachwycona.

Już po północy. Mogę wrócić więc do minionej strasznej nocy. Kreatywność na Halloween 2021 ma się całkiem... strasznie! To tylko ułamek możliwości gości! - napisała wokalistka na Instagramie.

Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony. Kto według was w tym roku miał najlepsze przebranie?

