Justin Bieber i Hailey Bieber poznali się wiele lat temu. Do ich pierwszego spotkania doszło w 2009 roku za kulisami programu "The Today Show".15-letni wówczas piosenkarz był już idolem nastolatek, do których grona należała Hailey. Dopiero kilka lat później ich relacja przeistoczyła się w płomienne uczucie, które zaowocowało szybkimi zaręczynami i ślubem kilka miesięcy później. Choć niektórzy nie wróżyli im szczęścia, od trzech lat są małżeństwem i planują powiększenie rodziny.

Justin i Hailey pokonali kryzys w małżeństwie

Wokalista i modelka pobrali się w 2018 roku, niedawno świat obiegła informacja, że być może pod koniec 2021 roku rozpoczną starania o dziecko. W dokumencie "Justin Bieber: Our World", piosenkarz wyznał, że marzy o byciu ojcem. Z kolei 24-letnia Hailey w jednym z wywiadów zdradziła, że ma już wybrane imię dla dziecka.

Para w przeszłości musiała zmierzyć się z poważnymi problemami i wspólnie je pokonać. Justin Bieber wyznał, że na początku 2019 roku zmagał się z depresją. Choroba spowodowała, że muzyk musiał zrezygnować z wielu planów zawodowych.

Doświadczyłem tak wiele w moim życiu, podróżowałem po świecie i widziałem dużo rzeczy. I wtedy dotarłem do miejsca, w którym czułem się samotny i po prostu nie chciałem robić tego wszystkiego sam - wyznał w podcaście Bieber.

Zdałem sobie sprawę, że muszę poddać się terapii, aby być w zdrowym, poważnym związku. Miałem wiele traum i blizn, więc po prostu zobowiązałem się do pracy nad nimi i wyzdrowienia - powiedział Justin Bieber.

27-letni muzyk jest wdzięczny żonie, że nie opuściła go w trudnych chwilach i wspierała w najcięższych momentach życia. Modelka wyznała, że nie wyobrażała sobie postąpić w innym sposób. Wiedziała, że wspólnie muszą pokonać wszelkie trudności.

Żyłam z nim. Podjęłam decyzję. Wiedziałam na pewno, że go kocham i nie mogę z niego zrezygnować. Po prostu bym mu tego nie zrobiła. Wyobraź sobie, że porzucasz kogoś w najgorszym momencie życia. Nie jestem tego typu osobą. Więc zamierzałam to wytrzymać bez względu na wszystko - zdradziła Hailey Bieber, opisując trudną drogę, jaką małżeństwo przeszło podczas kryzysu Justina.

Para opowiedziała o swojej relacji w najnowszym odcinku podcastu "In good faith", czyli "W dobrej wierze".

