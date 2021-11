Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Turcja to jedna z ulubionych destynacji Natalii Siwiec. Celebrytka wróciła tam naładować baterie po zaledwie kilku miesiącach od ostatniej wizyty. W sierpniu wybrała się bowiem do Kapadocji, gdzie hucznie świętowała urodziny. Na Instagramie pochwaliła się wówczas kadrem z romantycznej kolacji i relacjonowała festiwal, na którym szalała do białego rana.

Zobacz wideo Fryzjerka Natalii Siwiec była zaskoczona wyglądem jej włosów

Zagraniczne gwiazdy, które odeszły w 2021. Kto zmarł w tym roku?

Natalia Siwiec pojechała zaszaleć w Turcji, ale coś poszło nie tak

Tym razem Natalia Siwiec z Mariuszem Raduszewskim i Mią wybrała się do luksusowego hotelu położonego nad zatoką Antalya nad Morzem Śródziemnym. Celebrytka w swoim stylu ze szczegółami relacjonuje podróż na Instagramie. Wygląda na to, że rodzina ma dla do dyspozycji niemalże cały ośrodek wypoczynkowy.

Na nagraniach Siwiec pokazuje, jak spędza czas w promieniach słońca. Większą uwagę niż palmy i wykwintne kolacje zwracają jednak puste plaże. Oglądając relacje celebrytki, można odnieść wrażenie, że poza jej rodziną i obsługą hotelu, praktycznie nie ma tam żywej duszy.

Natalia Siwiec w Turcji nataliasiwiec.official/Instagram

"M jak miłość". Tragiczna śmierć Andrzejka i Marzenki

Siwiec to nie jedyna gwiazda, która zakochała się w Turcji. Jeszcze niedawno swoją wyprawę relacjonowała Wiktoria Gąsiewska. Wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy, że nieobecność u jej boku Adama Zdrójkowskiego to efekt tego, że ich drogi rozeszły się na dobre.

Gąsiewska na urlopie bawiła się w towarzystwie najbliższych, w tym rodzeństwa oraz mamy, z którą zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie w bikini. Na jej InstaStories mogliśmy zobaczyć, jak pluska się w basenie i zwiedza kurort.